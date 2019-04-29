《保險觸覺－胡奕銘》綜合汽車保險駕駛加倍安心

《保險觸覺》正所謂「馬路如虎口」，香港人多車多，不時會發生大大小小的交通意外。據

運輸署資料，２０１７年道路交通事故高達１５７２５宗，當中超過一萬宗為汽車互相碰撞甚至

碰撞行人。作為守法的車主，在享受駕駛的樂趣和方便時，也不要忘記投保一份汽車保險，為愛

車及自己提供周全保障。

根據法例規定，在本港道路上行駛的任何種類汽車，都必須購買第三者責任保險。不過，這

種保險只提供對第三者的人身傷亡或財物的損毀責任的保障。假如投保人的汽車有任何損毀，或

是因身體受傷所引致的醫療開支，將不會獲得任何賠償。

綜合汽車保險的保障範圍不單覆蓋第三者責任保險，同時亦包括受保汽車及其配件或零件在

交通意外中的損壞，甚至是因盜竊而造成的損失。部分計劃更會提供額外保障，例如指定期內的

「同款新車換舊車賠償」、更換擋風玻璃開支及臨時代用車服務等。



＊投保時不需提供投保額＊



不同於一般財物保險，綜合汽車保險特點之一是投保時一般不需提供投保額。這是由於受保

汽車的市值會隨時間而改變，假如於投保時已假定一個保額，將難以反映汽車日後的真正價值，

投保人也可能要支付溢價，白白浪費金錢。倘若真的發生交通意外而令受保汽車受損或全毀，保

險公司會採用「市值」的賠償概念，並以受保汽車同款，兼類似狀況、規格及車齡的汽車現價作

為賠償參考，以提供最貼近其真正價值的保障。



＊設無索償保費折扣＊



汽車保險還設有獨有的獎勵機制－－無索償折扣，假如投保人於投保一年內沒有任何索償，

第二年續保的時候，保險公司會給予特定的折扣率。一般而言，一年無索償紀錄可享八折優惠，

隨後按年遞增，假如車主已連續投保五年無任何索償，第六年續保時則最多可獲四折優惠。

至於如何釐定保費，保險公司除會根據過往的索償記錄外，也會參考投保人的年齡、駕駛經

驗、車輛型號、估值及交通違規紀錄等，計算須繳付的保費，可說是非常個人化的。另外，投保

人要留意汽車保險與大部分保單一樣，都會設有自負額，但金額會視乎不同因素而定。如果駕駛

者並非記名司機，２５歲以下的司機或持有正式駕駛執照不足兩年的駕駛者，其自負額也會有所

不同。

為了自身及他人的安全著想，不論是駕駛者或行人都要嚴格遵守交通規則，盡量減低交通事

故的機率。一旦不幸發生事故，應保持冷靜，除了尋求警方協助外，有些綜合汽車保險計劃更設

有２４小時緊急服務熱線，包括一般交通規例查詢、路邊緊急維修轉介、拖車安排，以及索償程

序的諮詢等服務，可為投保人提供協助。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理－一般保險業務 胡奕銘》

