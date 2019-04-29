期結日恒指修復十天廿天線報２９８９２升２８７點，成交７４７億

《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６）美國公布ＧＤＰ數據勝預期，刺激美股三大指

數低開高收。亞洲股市方面則表現靠穩，其中日本股市今日起因公眾假期連續多日休市，港股方

面則隨美股表現造好。是日為期指結算日，恆指今早高開１２５點報２９７３０後高走，高見

２９９１７點，修復２０天線（２９７９４點）及１０天線（２９８７５點），與三萬關只有一

步之遙。濠賭股強勢爆發，金沙（０１９２８）乘著「五一黃金周」概念炒起，高收近３％。石

藥（０１０９３）尾市爆發升逾３％，並成最佳藍籌。瑞聲科技（０２０１８）為是日最差藍籌

，收跌逾２％。

恆生指數收報２９８９２，升２８７點或升０﹒９７％，主板成交７４７﹒２２億元跌

１３﹒２１％；國企指數收報１１６３８點，升１２７點或１﹒１１％。

即月恆指期貨估計結算價為２９８１７，即月國指期貨估計結算價為１１６０２。

內地股市繼續回吐，上證收報３０６２點，跌２３點或近０﹒７７％；深証收報９６２２點

，跌１５８點或１﹒６２％。成交總額６４５８﹒４５億元人民幣升３﹒５％。

本港重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６７％，報６７﹒４５元；港交所

（００３８８）升０﹒３７％，報２７３﹒８元；騰訊（００７００）彈起１﹒７２％，報

３９０﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒１３％，報７５﹒１５元；友邦（０１２９９）升

０﹒５％，報８０﹒３元。



＊內房股走勢強勁，郵儲行業績造好帶動內銀＊



有分析內地近日資金鬆動，有利整體內房企業資金流動，不少大行預期內地樓市於二、三市

城市會有復甦跡象，相關消息帶動內房近日走勢向好，中海外（００６８８）升１﹒３７％，報

２９﹒６元；華潤置地（０１１０９）升２﹒２１％，報３４﹒７５元；碧桂園（０２００７）

升２﹒２５％，報１２﹒７元；萬科企業（０２２０２）升２﹒１５％，報３０﹒８５元；中國

恆大（０３３３３）升１﹒０１％，報２４﹒９５元。

郵儲銀行（０１６５８）公布今年首季度業績，公司純利為１８５﹒４９億元人幣，按年增

長１２﹒２８％。瑞信發表研究報告指，郵儲行純利達標率高於瑞信及市場預期，主要由於貸款

虧損撥備少於預期，郵儲行股價造好，升２﹒１４％，報４﹒７８元。其他內銀一同上揚，建設

銀行（００９３９）升１﹒１６％，報６﹒９９元；農業銀行（０１２８８）升０﹒８３％，報

３﹒６３元；工商銀行（０１３９８）升０﹒６８％，報５﹒９１元；中國銀行（０３９８８）

升１﹒０７％，報３﹒７７元；招商銀行（０３９６８）今日將公布季績，股價升２﹒７１％，

報３９﹒８５元。

上周五（２６日）油價回吐逾３％，刺激航空股今日低位反彈，國航（００７５３）升

３﹒８６％，報９﹒４１元；東方航空（００６７０）升２﹒６１％，報５﹒５元；南方航空

（０１０５５）升２﹒８４％，報６﹒８７元；國泰航空（００２９３）升０﹒９１％，報

１３﹒２８元；中銀租賃（０２５８８）升０﹒３％，報６７﹒７元。



＊濠賭熱炒五一黃金周，「基建三寶」日內放榜股價揚＊



內地即將開展五一黃金周假期，有指５月份澳門酒店已一房難求，其中金沙城假日酒店最低

房價於黃金周升近一倍，相關濠賭股再次落鑊炒起，銀河娛樂（０００２７）升２﹒８％，報

６０﹒５元；新濠國際（００２００）升３﹒０７％，報１９﹒４８元；澳博控股

（００８８０）升２﹒６９％，報９﹒５３元；永利澳門（０１１２８）升４﹒７６％，報

２３﹒１元；金沙中國（０１９２８）升２﹒５７％，報４３﹒９５元；美高梅中國

（０２２８２）急漲４﹒３８％，報１６﹒６８元。

有「基建三寶」之稱的中鐵（００３９０）、中鐵建（０１１８６）及中交建

（０１８００）將於日內放榜，走勢普遍向好，中鐵升３﹒９５％，報６﹒３２元；中鐵建升

５﹒０３％，報９﹒４元；中交建漲０﹒９２％，報７﹒６７元。另外，海螺水泥

（００９１４）升２﹒１９％，報４８﹒９５元；華潤水泥（０１３１３）跌１﹒３８％，報

７﹒８８元。

汽車股近日近日走弱，比亞迪（０１２１１）公布首季首季多賺逾６倍，惟消息對股價未有

刺激作用，比亞迪股份跌０﹒８４％，報５３﹒０５元；吉利汽車（００１７５）跌０﹒１２％

，報１６﹒０２元；華晨中國（０１１１４）跌１﹒１５％，報８﹒６２元；廣汽集團

（０２２３８）跌０﹒１１％，報８﹒７９元；長城汽車（０２３３３）隨市升０﹒４６％，報

６﹒５３元。（ｕｌ）

