《每周華語－黃溢華》德國「一戰」、「二戰」前後期間的歷史點滴

《每周華語》今天不少德國人都認為愛因斯坦乃「德國人」，而近幾十年德國人出生率甚低

，日耳曼民族之神話不在軍事佔領及軍備力量，而是日耳曼民族確有很多方面的貢獻，對人類文

化及科研有巨大持久的影響力。必須強調，每一個民族都擁有自身的特點，但左右全球一世紀有

多的主要民族，日耳曼民族不在首位，也在「三甲」之內，此可能是筆者的一個偏見。



上周有中國慶祝海軍節，可惜青島對開大海大霧，因而央視未及直播，但新中國海軍在幾十

年經營之後，今天已有保護中國自己海岸線的能力。十多國海軍來華參加海軍閱兵，且今年於青

島舉行，使筆者聯想起青島╱德國的「歷史長波」。青島可遠望日本，很多年前，筆者於青島公

幹，有空去了青島海洋大學，這裏有聞一多的紀念像，也有邵逸夫先生捐出的圖書館。青島的建

設，不乏德國的格調，因為青島一度是德國的殖民地。青島的基建，今天依然在內地大中小城市

中有好的效率，多少因為德國人在青島建設下了不少努力、苦心策劃。



德國於青島引入了西方啤酒廠，「青島啤」乃中國的第一隻啤酒品牌，１９０３年大清末期

開始生產。青島啤行銷全球，為中國賺取不少外匯及品牌效應。香港１９９０年代有國企上市，

青島啤便是於香港第一隻上市的國有企業。外國人喜愛啤酒，今天青島啤仍是很受歡迎的品牌。

一百年多的德國「產物」，今天於中國落地生根，且又在香港上市；亦利用不少市務方案，今天

青島啤已在全國、全球行銷。中國有好品牌，可能大家只看極高端的消費產品，而忘記了青島啤

的「中、德」情緣，在「不平等」條約的背後，德國╱普魯斯的文化、西方產物，在中國的東北

方衍生發揚。且青島地理上又近日本、朝鮮甚而西北利亞。青島不只有濃厚的德國文化，亦包含

了不少地區文化的特色。



普魯斯╱德國於１９００╱１９５０年的半個世紀，地緣不斷擴展，但也因為不少因素，聰

明絕頂的民族亦面對巨大的考驗。１９００╱１９５０年的半個世紀，德國兩次大戰均敗北，且

使德國一分為二，１９８９年才迎來「二合一」的新德國。德國╱普魯斯１８５０╱１９００年

內誕生成為一個國家，已擁有強大的地緣影響力。由音樂、文學、科研、哲學以至宗教都有左右

傳統歐洲文化去向的偉大影響力。不少重要著作都是用德文寫的。文學家，科學家、音樂家、哲

學家極多且都是大師級且影響全球的發展。



文學也好、科研也好，音樂也好，即使踏入了二千年，仍不乏德國人的影響力。上周青島海

軍閱兵，中國乃「主場」：但德國人於亞洲日見行事低調。１９００╱１９５０年的半世紀，不

只是新生德國起了巨大的變化，亦見歐洲大中小國╱歐盟起了地緣影響力的變動。歐洲╱歐盟正

在地緣敏感期間：正是「不進則退」，且英國仍有很大機會「脫歐」，中歐╱東歐經濟仍弱，「

久合」之歐盟甚而歐元，都是德國作為「領袖」國，如何帶動及維持歐盟和平地壯大？全都是很

大的考驗。



指揮家「Ｗｉｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ」（１８８６－１９５４）經歷了

１９００╱１９５０年半個世紀發生於歐洲大陸的各種巨大考驗。柏林交響樂團於二戰期間，仍

由他親自於柏林指揮；希特拉生日，他差點兒與他握手，而此一「無握手」重要時刻的相片，仍

是極重要的歷史紀錄。貝多芬乃「樂聖」，而「Ｗｉｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ」指揮

貝多芬的作品，成為影響成千上萬甚而全球更多的音樂迷及來自各國的音樂家之完美演譯。法國

今天仍有十分之活躍的「Ｗｉｈｅｌｍ Ｆｕｒｔｗａｎｇｌｅｒ」組織。可見音樂自身不只永

恆不滅，大師中的大師作品及近乎「完美」的指揮家，成為人類的心靈泉源。筆者不是誇大德國

音樂家，很多民族的音樂文化也極高，但為何德國╱普魯斯擁有差不多全方位的各領域天才？為

人類開創甚多篇章，但自身卻成為「歷史長波」的苦難民族？值得我們再三探討！



１９２０╱１９４０年不少德國人都去了各地發展。二次大戰之後，科學家成為美國刻意

「收留」的「移民」。其中「Ｖ１」及「Ｖ２」之主要發明家「Ｗｅｒｎｈｅｒ Ｖｏｎ

Ｂｒａｕｎ」（１９１２－１９７７）不只發明了戰爭用的火箭軍備，也為美國研發成功登月用

一系列的火箭。德國軍備先進，光學聲學甚而大中小戰艦都甚為前衞；利用軍備，例如坦克車亦

比其他國家有領先的行軍經驗。可惜這一切都保不了德國１９００╱１９５０年半個世紀的全面

與各國為敵。最終１９４５年柏林失守，德國全面「消失」。今天的德國，已是新的德國。

１８５０╱１９００年的半個世紀，印證了德國的形成與誕生，但１９００╱１９５０年卻印證

了德國的全面成長、消失與重建。今天的青島啤已不是「１９０３年」的青島啤。２０１９年的

德國；已不是軍事化支持的民族國家。事實上，今天的德國海軍面對財政壓力，海軍力量十分之

有限，而作為戰敗國，德國的坦克車只有加拿大軍於沙場中採用、「落地」作後勤。德國的地緣

影響力仍十分之巨大，但主軸已「退」回歐洲大地。２００８╱２０１２年，歐元差不多消失、

倒下，使德國面對前所未見的政經考驗。多事幾百年的歐洲大地，蒙古大軍「打」不入，但自身

不和╱失衡，使歐洲終於變天：而直接╱間接使美國╱美元於１９４５年至今主導全球。



德國光學名廠「Ｌｅｉｃａ」於２０１５年與「華為」合作，近日又再推出強勁「四鏡頭」

的手機；已有１６０年歷史的「Ｌｅｉｃａ」於２０１７年４月２４日，與橫琴自貿區達成協議

，於橫琴落地擴展不同科研及業務，亦全方位推動香港、澳門及大中國的業務領域。

「１９０３」的青島啤已以高科技其他領域衍生至今天的南方珠海橫琴。

《資深市場人士 黃溢華》

