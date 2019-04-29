《地產人眼－黃漢成》商人治國非壞事，打拼經濟才會贏

《地產人眼》自２００８年金融海嘯後，美國推行量寬政策致使環球資產價格飆升，社會上

貧富懸殊情況加劇惡化，不少小市民滿腔怨懟，對傳統精英管治更是充滿了懷疑，而特朗普之成

功商人形象向來深入民心，在其「美國優先」的旗幟下，終當選為美國總統，為國際固有秩序及

規則帶來極大的衝擊，而近日著名台灣商人郭台銘宣布參與明年的總統選舉，郭氏為鴻海集團的

創始人，坐擁千億商業王國，與中、美兩國皆有密切而良好的關係，有報道指不少台灣人對郭氏

參選表示興奮並寄予厚望，希望憑藉郭氏在商場上的成功手腕和人脈關係，打破台灣多年來沉寂

不起的經濟困局。



有人認為商人只有做生意的經驗，未必懂得治理國家，然而作為成功的商人，在策劃盤算、

籌謀利害得失上，顯然有一定的優勢，特朗普雖然常不依章法辦事，其言行出位亦備受爭議，然

而自其上任之後，美國經濟走穩及美股各指數連連破頂，這些都是不爭的事實，筆者作為管理層

，一向極看重結果及成效，有時候即使意願良好的政策，若未能帶來結果或成效，對公司或員工

都絕對不是一件好事，而美國各方面的經濟數據皆不俗，足證特朗普這商人總統的確為自己的國

家帶來最大的利益。



回頭看我們身處的香港，近年社會凡事皆被政治化，各黨各派大聲高喊政治口號，卻鮮有務

實地關注及解決民生各樣問題，致使香港無論在土地開拓、科技創新、經濟發展等皆落後於其他

地方，香港過往的繁榮興盛，全因社會少有政治爭拗，人人努力拼博、力爭上游，冀能改善生活

，然而回歸之後，社會越趨政治化，香港在吵嚷中內耗，競爭力日漸流失，筆者希望港府、港人

能從美、台兩地得到啟發，官民一起全力打拼經濟，讓香港再創輝煌。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

