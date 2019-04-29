《神州經脈》內地釋擴大開放信號，外資轉淨流入，滬指曾上三千一

《神州經脈》滬深股市經歷上周重創後，今早開盤漲跌不一，全日走勢反覆。金融股方面，

中證監否認調整ＩＰＯ審核，券商股整體疲弱；內地首季保險業原保費收入按年增１５﹒９％，

保險股午後帶動大市顯著反彈，滬指曾重上３１００點關，惟屬曇花一現，股指很快在科技股拖

累下再度走低，網貸概念亦崩盤，創指曾挫逾２％。滬指全日全日跌０﹒７７％，三千一關得而

復失；深證成指、創指亦分別大跌１﹒６２％和２﹒５５％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入４５﹒３３億元（人民幣．下同）Ａ股

，結束此前連續五個交易日淨流出。兩市成交額６４５９億元，較上周五（２６日）略增

２１８億元或３﹒５％。

貿易戰消息方面，美國財政部長努欽表示，美國與中國之間的貿易談判已進入關鍵時刻，本

周美國代表團將前往北京試圖敲定期待已久的貿易協議。



＊商務部：冀上半年公布新外商投資准入負面清單＊



中美本周開啟新一輪貿易談判，中方繼續釋出擴大開放信號。國家商務部副部長兼國際貿易

談判副代表王受文今日在新聞發布會上表示，期望在今年上半年公布新的外商投資准入負面清單

，擴大外資准入領域。商務部會繼續促進外商投資穩定增長，高水平對外開放。

王受文又表示，鼓勵外資更多投向中西部地區。對外商進入中國，包括中西部地區的具體產

業給予更優惠的政策，商務部將盡快出台以推動大項目能夠盡早落地。



＊中證監否認調整ＩＰＯ審核＊



對於報道指中國證監會將放寬ＩＰＯ的盈利要求、加快審核節奏等，中證監發布答記者問回

應指，近來堅持新股常態化發行，嚴格按照現行法律法規規章，對主板、中小板、創業板首發企

業進行審核，審核政策沒有新的調整，主要從公司治理、規範運行、信息披露等多個維度對首發

企業嚴格把關，從源頭上提高上市公司質量。審核進度服從質量。

下一步，將充分發揮資本市場配置資源的重要作用，繼續保持新股常態化發行，嚴把資本市

場入口關，增加市場可預期性，更好服務實體經濟高質量發展。



＊中鋼協警示行業產能擴張，鋼企利潤受壓＊



中國鋼鐵工業協會表示，行業產能擴張的風險依然存在；鋼鐵產量大幅增長，勢必透支後期

鋼鐵需求；鐵礦石價格大幅上漲，擠壓鋼企利潤空間。該會預計，隨著經濟結構調整，ＧＤＰ對

鋼鐵需求強度也在逐漸下降，一季度鋼鐵需求的高增長難以持續。

該協會還表示，金融機構不應再將鋼鐵行業列為限制貸款類行業，應該堅決貫徹有保有壓的

信貸政策。

此外，內地五部委聯合發布《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，到２０２０年底前

，重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展，力爭６０％左右產能完成改造，有序推進其他

地區鋼鐵企業超低排放改造工作；到２０２５年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成

，全國力爭８０％以上產能完成改造。



＊科創板基金銷售大戰火熱，６隻基金募集規模超４００億＊



截至今日下午近三點，今日發行的６隻科創板基金都已超募（上限為１０億），最新合計募

集規模已超過４００億元。據《新華社》報道，首隻科創板基金開售首日認購申請金額超百億元

，最終確認比例不足一成，折射出普通投資者對於科技創新投資的熱情。業界專家提醒，應理性

看待科創板投資，把握機遇的同時也需關注風險。

易方達基金管理有限公司今日於官網公布，於上周五（２６日）截止申購的內地首隻科創主

題基金－易方達科技創新基金配售比例為９﹒７４７４７４％，低於１０％配售比例。（ｗｌ）

