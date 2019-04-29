《鍾之日記》五一小長期，濠賭股喜迎



《鍾之日記》４月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



上周五（２６日）美國公布ＧＤＰ數據勝預期，港股隨美股表現造好，再加上期指結算日，

今早高開１２５點後高走，並修復２０天線（２９７９４點）及１０天線（２９８７５點），盤

中高見２９９１７點，與三萬關只有一步之遙。恆指最終收報２９８９２，升２８７點或

０﹒９７％，港股通因五一假期全周關閉，北水缺席之下，主板成交７４７﹒２２億元，按日跌

１３﹒２１％。

正當市場認為美國難以維持去年的經濟增長速度之時，美國又交出一份漂亮的成績單，白宮

國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國經濟增長強勁及通脹溫和令美國在與中國的貿易談判中佔

優，同時亦可能給予聯儲局減息的空間。

話說回來，今年內地的勞動節假期有四日，即從５月１日放假至５月４日，比預期多出了一

日，外界推測是和今年慶祝「五四青年節」一百周年有關。無論如何，多了一天的時間，內地居

民到港澳消費娛樂的意欲將會大增。賭股股今日率先受惠，表現強勢，金沙（０１９２８）漲

２﹒６％，永利澳門（０１１２８）抽高４﹒８％，銀娛（０００２７）升２﹒８％，美高梅中

國（０２２８２）升４﹒４％；本港消費股方面，莎莎（００１７８）升１﹒２％，卓悅控股

（００６５３）揚１﹒５％，惟歐舒丹（００９７３）跌０﹒３％。



＊Ａ場細價股股災，創業板收挫２﹒６％＊



滬深股市經歷上周重創後，今早繼續低潛，盤中在科技板塊拉跌下，滬指一度挫１﹒２％，

惟多個權重板塊集體拉升托市，滬指午後倒升，更曾收復三千一關，但細價股股災最終影響大市

表現，滬指尾盤倒跌，最終收跌０﹒７７％，報３０６２﹒５點，全日共有超過３００隻股份跌

停。

惟可喜的是，Ａ股終於結束連續五日的外資流出狀況，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股

通）流入Ａ股的外資規模超過４５億元人民幣。兩市成交６４５９億元人民幣，較上周五（２６

日）成交增加３﹒５％。

貿易戰消息方面，美國財政部長努欽表示，美國與中國之間的貿易談判已進入關鍵時刻，本

周美國代表團將前往北京試圖敲定期待已久的貿易協議。



＊平保績前回勇，太保、新華保險高開低走＊



中國銀保監昨日（２８日）公布，今年一季度保險業共實現原保費收入 １６３２２億元人

民幣，同比增長１５﹒８９％，依舊保持增長態勢，這主要得益於人身險行業的快速增長。但有

關數據似乎未有帶動保險股齊上齊落，市場更多關注中資險企先後公布的首季業績，個股漲跌互

見。

新華保險（０１３３６）上周五（２６日）收市後公布首季純利按年升２９﹒１％，大和及

花旗上調其Ｈ股目標價，分別至５０元和４６元，惟交銀國際則下調了Ｈ股評級至「中性」，預

計該公司健康險保費在較高基數上增速將有所放緩，公司新業務價值率在２０１８年的高基數上

有小幅下降。

中國太保（０２６０１）首季淨利潤按年急升４６﹒１％。但大和指出，太保今年首季經保

險營銷員承保的首年定期保費按年下跌１８％，屬同業中最弱之一；加上太保在年初起股價上升

新華保險及太保雙雙高開後盤中倒跌，分別收跌２﹒４％和０﹒６％；國壽（０２６２８）

今日續升１﹒４％；平保（０２３１８）今日收市後公布季績，績前有追捧，收漲２﹒４％。



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