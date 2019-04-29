《價值美股－阮靜瑤》３０％股息稅很貴？淺談美股的投資成本

《價值美股》剛接觸價值投資理論的新手，往往懷著興奮的心情蠢蠢欲試，但若你把這一套

方法用在港股或Ａ股市場，結果可能會令人氣餒。主要原因有兩個，一是港股和Ａ股的市場環境

，以及投資者成熟度遠不及美國，尤其是散戶主導的Ａ股，一窩蜂的投資風氣，加上對國策的追

捧，故單是理性分析公司的基本面，以價值投資獲利相對困難。另一個原因，就是美國每個年代

都會出現雄霸行業的國際公司，如讓馬車成為歷史的通用汽車、售賣全球最暢銷飲料的可口可樂

、影響世界各地飲食文化的麥當勞、過去獲教主喬布斯推向創新巔峰的蘋果，以後橫跨多個世代

，股價強勢至今的科網龍頭微軟等。這些級數公司，佔市場是一個極小的比例，而套用在Ａ股和

港股市場，分辦出類似明日之星更比在大海中撈到珍珠更難。



對選股沒信心的朋友，美股的ＥＴＦ很值得初學者開始投資，其好處是管理費便宜、流動性

佳，以及種類豐富。美國不少ＥＴＦ的投資成本低於在香港交易所買賣的同類型產品。以在香港

掛牌，領航標普５００指數ＥＴＦ（０３１４０）為例，股息率大約為１％左右，年費率約

０﹒１８％？。領航在美國掛牌的標普５００指數ＥＴＦ（ＶＯＯ），股息率大約為２％，年費

率約０﹒０３％？



同樣追蹤標普５００指數，為甚麼港美掛牌ＥＴＦ的股息率會不一樣？簡單來說，當我們持

有香港掛牌的ＥＴＦ，雖然股息所得不會直接被徵收股息稅，但投資外國市場的ＥＴＦ，在收取

外國公司的股息時，或會被預扣所得稅，扣減幅度則視乎兩地的稅務協議，故投資３１４０收取

的股息遠較基準股息甚至ＶＯＯ少。即使香港投資者持有ＶＯＯ的股息所得，會被美國自動徵收

３０％股息稅，實際收到的利息，仍然較香港掛牌的同類產品高。



印花稅方面，香港投資者進行每筆港股買賣，需支付成交金額０﹒１％的印花稅；至於進行

每筆美股買賣，若非美國公民，便不需繳交印花稅和資本增值稅。不過，實際買賣股票涉及的稅

務支出，可能會因應個別例子，和以上情況會有所出入，投資者可因實際情況，向您的證券行或

相關專業人士查詢，或透過文章結尾附上的連結，查閱２０１９年２月新發布的美國國家稅務局

的指引。



美國國家稅務局美國稅務指南：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｉｒｓ﹒ｇｏｖ╱ｐｕｂ╱

ｉｒｓ－ｐｄｆ╱ｐ５１９﹒ｐｄｆ

《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

