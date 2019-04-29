【駐京專電】改革國有資本授權經營體制出台，實行清單管理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院近日印發《改革國有資本授權經營

體制方案》，提出了改革國有資本授權經營體制的主要舉措，包括優化出資人代表機構履職方式

；分類開展授權放權；加強企業行權能力建設，提升資本運作能力。

《方案》在主要目標中提出：將更多具備條件的中央企業納入國有資本投資、運營公司試點

範圍，賦予企業更多經營自主權。到２０２２年，基本建成與中國特色現代國有企業制度相適應

的國有資本授權經營體制。



＊開展授權放權，實行清單管理＊



《方案》指出，國務院授權國資委、財政部及其他部門、機構作為出資人代表機構，對國家

出資企業履行出資人職責。出資人代表機構要依據股權關係對國家出資企業開展授權放權，首先

是實行清單管理。實行清單管理。

制定出台出資人代表機構監管權力責任清單，清單以外事項由企業依法自主決策，清單以內

事項要大幅減少審批或事前備案。將依法應由企業自主經營決策的事項歸位於企業，將延伸到子

企業的管理事項原則上歸位於一級企業，原則上不干預企業經理層和職能部門的管理工作，將配

合承擔的公共管理職能歸位於相關政府部門和單位。



＊支持開展股權激勵＊



推行職業經理人制度，對市場化選聘的職業經理人實行市場化薪酬分配制度，完善中長期激

勵機制。授權國有資本投資、運營公司董事會審批子企業股權激勵方案，支持所出資企業依法合

規採用股票期權、股票增值權、限制性股票、分紅權、員工持股以及其他方式開展股權激勵，股

權激勵預期收益作為投資性收入，不與其薪酬總水平掛勾。支持國有創業投資企業、創業投資管

理企業等新產業、新業態、新商業模式類企業的核心團隊持股和跟投。



＊減少政府對市場活動直接干預，積極發展混合所有制＊



《方案》提出，堅持政企分開政資分開。堅持政府公共管理職能與國有資本出資人職能分開

，依法理順政府與國有企業的出資關係，依法確立國有企業的市場主體地位，最大限度減少政府

對市場活動的直接干預。

《方案》提出，出資人代表機構對國有資本投資、運營公司及其他商業類企業（含產業集團

．下同）、公益類企業等不同類型企業給予不同範圍、不同程度的授權放權，定期評估效果，採

取擴大、調整或收回等措施動態調整。

《方案》提出，國有資本投資、運營公司作為國有資本市場化運作的專業平台，以資本為紐

帶、以產權為基礎開展國有資本運作。在所出資企業積極發展混合所有制，鼓勵有條件的企業上

市，引進戰略投資者，提高資本流動性，放大國有資本功能。增強股權運作、價值管理等能力，

通過清理退出一批、重組整合一批、創新發展一批，實現國有資本形態轉換，變現後投向更需要

國有資本集中的行業和領域。

