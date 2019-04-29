【駐京專電】最高法出台公司法新司法解釋，加強股東權益保護

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》最高法發布《最高人民法院關於適用若干

問題的規定（五）》，就股東權益保護等糾紛案件適用法律問題作出規定，４月２９日起施行。

《規定》共６條，主要對履行法定程序不能豁免關聯交易賠償責任、關聯交易合同的無效與撤銷

、董事職務的無因解除與離職補償、公司分配利潤的時限、有限責任公司股東重大分歧解決機制

等方面的問題作了規定。



＊履行法定程序不能豁免關聯交易賠償責任＊



《規定》為保護中小投資者權益，給予受侵害的公司救濟權利，強調履行法定程序不能豁免

關聯交易賠償責任。

《規定》明確，儘管交易已經履行了相應的程序，但如果結果上存在不公平，損害公司利益

的情形，公司依然可以主張控股股東等關聯人承擔損害賠償責任。同時，將股東代表訴訟的適用

範圍擴大到關聯交易合同行為中，在關聯交易合同存在無效或者可撤銷情形而公司不起訴的情況

下，符合條件的股東可以依法請求確認關聯交易合同無效或者撤銷該合同。

《規定》對公司董事職務的無因解除與離職補償進行了規範，廓清董事與公司的關係，強調

董事職務解除的隨時性與無因性。

《規定》明確了董事任期未屆滿，股東會或股東大會也可決議解除其職務。同時規範了法院

審理董事因職務解除與公司就補償問題發生的糾紛時，應依據法律、法規、公司章程的規定及合

同的約定，綜合考慮多種因素確定是否補償以及補償的合理數額，對法院審理此類案件時自由裁

量權的行使進行了指引。

《規定》從中小股東利益出發，從利潤分配請求權方面著力保護公司股東權利，明確公司至

遲應當自作出分配決議之日起一年內完成利潤分配，使股東利潤分配請求權落到實處，充分保護

股東權利。

