【駐京專電】習近平提出綠色發展「五個追求」，生態建設入快車道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家主席習近平出席２０１９年中國北京

世界園藝博覽會開幕發表演講，提出綠色發展「五個追求」，「追求人與自然和諧」「追求綠色

發展繁榮」「追求熱愛自然情懷」「追求科學治理精神」「追求攜手合作應對」。習近平稱，生

態文明建設已經納入中國國家發展總體布局，建設美麗中國已經成為中國人民心嚮往之的奮鬥目

標。中國生態文明建設進入了快車道，天更藍、山更綠、水更清將不斷展現在世人面前。

他指出，綠水青山就是金山銀山，改善生態環境就是發展生產力。良好生態本身蘊含著無窮

的經濟價值，能夠源源不斷創造綜合效益，實現經濟社會可持續發展。我們要倡導簡約適度、綠

色低碳的生活方式，拒絕奢華和浪費，形成文明健康的生活風尚。要倡導環保意識、生態意識，

構建全社會共同參與的環境治理體系，讓生態環保思想成為社會生活中的主流文化。要倡導尊重

自然、愛護自然的綠色價值觀念，讓天藍地綠水清深入人心，形成深刻的人文情懷。

習近平表示，面對生態環境挑戰，人類是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體，沒有哪個國家

能獨善其身。唯有攜手合作，我們才能有效應對氣候變化、海洋污染、生物保護等全球性環境問

題，實現聯合國２０３０年可持續發展目標。

