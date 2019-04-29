《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人行就二代徵信系統建設工作答記者問稱
，目前徵信系統升級優化工作仍在進行當中，並無明確的上線時間表。徵信系統尚未採集個人水
費、電費繳費信息。金融機構和社會公眾查詢的信用報告沒有變化，不是所謂的新版信用報告。
人行並表示，僅就本次升級而言，由於升級前後向徵信系統報送數據的機構和數據種類沒有
大的變化，因此，對個人經濟生活的影響不會發生太大變化。
29/04/2019 09:05
【駐京專電】人行：新版徵信報告對個人經濟生活影響變化不大
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人行就二代徵信系統建設工作答記者問稱
，目前徵信系統升級優化工作仍在進行當中，並無明確的上線時間表。徵信系統尚未採集個人水
費、電費繳費信息。金融機構和社會公眾查詢的信用報告沒有變化，不是所謂的新版信用報告。
人行並表示，僅就本次升級而言，由於升級前後向徵信系統報送數據的機構和數據種類沒有
大的變化，因此，對個人經濟生活的影響不會發生太大變化。
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