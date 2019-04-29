《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京移動稱，截至今年４月，昌平回龍觀
地區已開通１０個５Ｇ基站，天通苑和回龍觀這兩個大型人口密集小區將成為昌平區第一批５Ｇ
試點區域，當地政府、企事業單位及居民有望在短時間內體驗到基於５Ｇ的高速無線上網服務。
２０１９年初，中國移動北京公司對小區通信網絡進行整體評估，首批規劃建設宏基站３５
個，小微基站天線１５０天面，加大提速降費力度。
29/04/2019 09:59
【５Ｇ加速】北京移動：回龍觀已開通１０個５Ｇ基站
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京移動稱，截至今年４月，昌平回龍觀
地區已開通１０個５Ｇ基站，天通苑和回龍觀這兩個大型人口密集小區將成為昌平區第一批５Ｇ
試點區域，當地政府、企事業單位及居民有望在短時間內體驗到基於５Ｇ的高速無線上網服務。
２０１９年初，中國移動北京公司對小區通信網絡進行整體評估，首批規劃建設宏基站３５
個，小微基站天線１５０天面，加大提速降費力度。
|國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
|生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
|生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
|中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
|FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
|生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰