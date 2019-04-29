【５Ｇ加速】北京移動：回龍觀已開通１０個５Ｇ基站

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京移動稱，截至今年４月，昌平回龍觀

地區已開通１０個５Ｇ基站，天通苑和回龍觀這兩個大型人口密集小區將成為昌平區第一批５Ｇ

試點區域，當地政府、企事業單位及居民有望在短時間內體驗到基於５Ｇ的高速無線上網服務。

２０１９年初，中國移動北京公司對小區通信網絡進行整體評估，首批規劃建設宏基站３５

個，小微基站天線１５０天面，加大提速降費力度。

