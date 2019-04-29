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29/04/2019 08:59

【聚焦數據】統計局：３月工業利潤增１３﹒９％，增速７個月最高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，今年３月，全國規模以上工業企業利潤總額
５８９５﹒２億元（人民幣．下同），按年增長１３﹒９％，增速創去年８月以來最高。１至３
月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額１２９７２億元，按年下降３﹒３％，降幅比１至２
月份收窄１０﹒７個百分點。
　　今年首季，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額４１４６﹒２億元，按年下降
１３﹒４％；股份制企業實現利潤總額９１７０﹒９億元，下降１﹒０％；外商及港澳台商投資
企業實現利潤總額３１８２﹒２億元，下降７﹒９％；私營企業實現利潤總額３２５９﹒８億元
，增長７﹒０％。
　　１至３月份，採礦業實現利潤總額１２２８﹒８億元，按年下降３﹒４％；製造業實現利潤
總額１０５７７﹒９億元，下降４﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
１１６５﹒４億元，增長５﹒７％。在４１個工業大類行業中，２８個行業利潤總額按年增加，
１３個行業減少。

＊３月末資產負債率降至５７％＊

　　首季，規模以上工業企業實現營業收入２４﹒４萬億元，按年增長７﹒２％；發生營業成本
２０﹒６萬億元，增長７﹒７％；營業收入利潤率為５﹒３１％，按年降低０﹒５８個百分點。
　　３月末，規模以上工業企業資產總計１１１﹒４萬億元，按年增長６﹒９％；負債合計
６３﹒６萬億元，增長６﹒５％；所有者權益合計４７﹒８萬億元，增長７﹒４％；資產負債率
為５７％，按年降低０﹒２個百分點。規模以上工業企業應收票據及應收帳款１５﹒９萬億元，
按年增長６﹒５％；產成品存貨３９１８６﹒５億元，增長０﹒３％。
　　１至３月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為８４﹒３９元，按年增加
０﹒４１元；每百元營業收入中的費用為８﹒７７元，按年增加０﹒０６元。３月末，規模以上
工業企業每百元資產實現的營業收入為８８﹒３元，按年增加０﹒４元；人均營業收入為
１３０﹒５萬元，按年增加１２﹒８萬元；產成品存貨周轉天數為１７﹒３天，按年減少０﹒８
天；應收票據及應收帳款平均回收期為５５﹒５天，按年增加１天。（ｗｌ）

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