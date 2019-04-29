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29/04/2019 09:14

【數據解讀】統計局：３月生產銷售增長快，工業利潤增速明顯回升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀２０１９年１至３月份
工業企業利潤數據指，３月份生產和銷售增長均明顯加快。當月，規模以上工業增加值按年實際
增長８﹒５％，增速比１至２月份加快３﹒２個百分點；工業企業營業收入按年增１３﹒７％，
增速比１至２月份加快１０﹒４個百分點。
　　工業品價格企穩回升。３月份，工業生產者出廠價格按年上漲０﹒４％，漲幅比１至２月份
提高０﹒３個百分點，結束了連續８個月漲幅回落態勢；工業生產者購進價格上漲０﹒２％，漲
幅比１至２月份提高０﹒１個百分點。初步測算，價格變動使工業利潤增加約２６８億元，對利
潤增長的拉動作用比１至２月份多４﹒５個百分點。
　　汽車、石油加工、鋼鐵、化工等重點行業利潤明顯回暖。３月份，受降價、新車型上市等因
素影響，汽車產銷有所回暖，汽車製造業利潤按年增長１％，扭轉了１至２月利潤按年降４２％
的局面；受工業品價格回升影響，石油加工、鋼鐵和化工行業利潤按年分別降１３﹒９％、
１５﹒２％和３﹒２％，降幅比１至２月份大幅收窄５６﹒５、４３﹒８和２４﹒０個百分點。
上述４個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤增速比１至２月份回升１２﹒８個百分點。此
外，增值稅稅率下調的拉動效應、春節錯月影響、同期基數偏低以及投資收益增加等因素，也一
定程度拉高了利潤增速。
　　統計局指出，３月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本費用為９２﹒９元，按年
減少０﹒０７元，１至２月份為按年增加０﹒８１元。３月末，規模以上工業企業資產負債率為
５７％，按年降低０﹒２個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為５８﹒７％，按年降低０
﹒８個百分點。３月末，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為１７﹒３天，按年減少
０﹒８天。規模以上工業企業營業收入利潤率為６﹒１３％，按年提高０﹒０１個百分點，扭轉
了１至２月份按年大幅回落的態勢。（ｗｌ）

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