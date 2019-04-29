《廣匯論勢－鄭廣復》美ＧＤＰ優預期美元波動，觀望更多數據公布

《廣匯論勢》市場觀望，美國和中國貿易談判，以及英國脫歐消息。德國參差的經濟數據一

度增加市場對歐洲經濟狀況的擔憂，美國經濟則優於發達國家。英國脫歐會議繼續，英國主要政

黨在談判中沒有取得任何進展，匯市仍風高浪急。



周一（２９日）日本昭和日，日本股市休市一日。今日關注英國央行行長卡尼講話，今日數

據公布：德國３月實際零售銷售，歐元區４月經濟與工業景氣指數、４月消費者信心指數終值，

美國３月ＰＣＥ及核心ＰＣＥ物價指數，３月個人支出月率等經濟數據。



美國政府公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長３﹒２％，大幅優於市場預期，且

好於前值。增長加快是由貿易逆差減少和２０１５年以來最大的未售出商品庫存推動的。美匯指

數在９８﹒００水平整固。



美國第一季度ＧＤＰ數據大幅優於預期，令美匯指數創２０１７年５月以來新高至

９８﹒３４７４，核心ＰＣＥ數據不及預期，加上消費疲軟，有消息指，白宮首席經濟顧問庫德

洛或敦促美聯儲減息，市場預期，美聯儲９個月內減息機會升至７０％。



杜克全球商業前景調查顯示，約三分之二的美國ＣＦＯ預期，美國經濟將在２０２０年夏季

陷入衰退；８４％的受訪者預期，美國經濟將在２０２１年一季度陷入衰退；對美國經濟前景持

樂觀立場的ＣＦＯ從去年的５３﹒５％跌至目前的２４﹒１％。ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲

今年６月維持利率在２﹒２５％至２﹒５％的機會為８０﹒０％，減息２５個基點的機會為

１９﹒６％；９月維持利率在該區間不變的機會為５２％，減息２５個基點和減息５０個基點的

機會分別為３７﹒９％和９﹒３％。



市場對英國政府與反對黨的脫歐談判取得突破的希望降溫，歐元區經濟放緩的擔憂也拖累英

鎊。英國首相文翠珊發言人表示，與反對黨工黨的談判是嚴肅的，但距離達成共識仍遙遠。英鎊

一度跌至１﹒２９００水平以下，上方阻力１﹒２９４５、１﹒３０３５。



日本３月零售銷售月率為０﹒２％；年率為１﹒０％。日本３月失業率為２﹒５％，預估為

２﹒４％。日本３月工業生產年率初值為－４﹒６％，預估為－３﹒８％；月率初值為

－０﹒９％，預估為０﹒０％。日本４月東京消費者物價指數年率為１﹒４％，預估為１﹒１％

。日本３月新屋開工年率為１０﹒０％，前值４﹒２％，預估為５﹒２％。美元兌日圓在

１１１﹒７０水平整固，上方阻力１１２﹒４５、下方支持１１１﹒１０。

《資深外匯評論員 鄭廣復》



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