【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３６點子，報６﹒７３４５

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３１０，較上個交易日貶３

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒７３４５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７３８１。

有分析表示，美聯儲暫停加息進程，中美利差有望在一段時間內維持在一個穩定區間，這將

會提振人民幣資產的吸引力；中國積極實行金融市場對外開放，將會吸引國際資金流入中國資本

市場。儘管一季度以來人民幣匯率穩中有進，但２０１９年人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）

