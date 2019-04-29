《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３１０，較上個交易日貶３
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒７３４５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７３８１。
有分析表示，美聯儲暫停加息進程，中美利差有望在一段時間內維持在一個穩定區間，這將
會提振人民幣資產的吸引力；中國積極實行金融市場對外開放，將會吸引國際資金流入中國資本
市場。儘管一季度以來人民幣匯率穩中有進，但２０１９年人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）
29/04/2019 09:49
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３６點子，報６﹒７３４５
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３１０，較上個交易日貶３
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，報６﹒７３４５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７３８１。
有分析表示，美聯儲暫停加息進程，中美利差有望在一段時間內維持在一個穩定區間，這將
會提振人民幣資產的吸引力；中國積極實行金融市場對外開放，將會吸引國際資金流入中國資本
市場。儘管一季度以來人民幣匯率穩中有進，但２０１９年人民幣匯率的波動將增大。（ｃａ）
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