《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為２０１８年在研發上的支出高達１５３億美
元（折合約１０２９億元人民幣），與２０１４年相比，同比增長了１４９％。統計又顯示，在
全球無線技術研發投入排行榜中，華為排名第四。其中，亞馬遜、谷歌、三星分別以２８８億美
元、２１４億美元、１６７億美元的研發投入分列前三名。
統計發現，華為在研發投入上的增速超過了蘋果、微軟和三星，在全球研發支出排名前十的
企業中，只有亞馬遜的研發支出同期增長速度超過了華為。（ｅｙ）
29/04/2019 08:53
【華為動向】華為去年研發支出逾千億人幣，增長速度勝蘋果三星
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為２０１８年在研發上的支出高達１５３億美
元（折合約１０２９億元人民幣），與２０１４年相比，同比增長了１４９％。統計又顯示，在
全球無線技術研發投入排行榜中，華為排名第四。其中，亞馬遜、谷歌、三星分別以２８８億美
元、２１４億美元、１６７億美元的研發投入分列前三名。
統計發現，華為在研發投入上的增速超過了蘋果、微軟和三星，在全球研發支出排名前十的
企業中，只有亞馬遜的研發支出同期增長速度超過了華為。（ｅｙ）
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