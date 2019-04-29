【華為動向】華為去年研發支出逾千億人幣，增長速度勝蘋果三星

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為２０１８年在研發上的支出高達１５３億美

元（折合約１０２９億元人民幣），與２０１４年相比，同比增長了１４９％。統計又顯示，在

全球無線技術研發投入排行榜中，華為排名第四。其中，亞馬遜、谷歌、三星分別以２８８億美

元、２１４億美元、１６７億美元的研發投入分列前三名。

統計發現，華為在研發投入上的增速超過了蘋果、微軟和三星，在全球研發支出排名前十的

企業中，只有亞馬遜的研發支出同期增長速度超過了華為。（ｅｙ）

