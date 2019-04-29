《經濟通通訊社２９日專訊》近日到北京參加一帶一路峰會的德國經濟能源部部長阿爾特邁
爾，早前與中國工信部部長苗圩會面。根據工信部公告，阿爾特邁爾稱德國需要大力發展５Ｇ，
不會排除特定企業參與５Ｇ建設。
另外據外媒報道，阿爾特邁爾在峰會中表示，期望中國在近幾個月內進一步開放市場，以便
德國企業日後更容易投資中國；報道又指阿爾特邁爾又計劃六月又將攜代表團訪問中國。
（ｅｙ）
29/04/2019 09:05
【華為風波】工信部：德國經濟部長稱不排除特定企業參與５Ｇ建設
《經濟通通訊社２９日專訊》近日到北京參加一帶一路峰會的德國經濟能源部部長阿爾特邁
爾，早前與中國工信部部長苗圩會面。根據工信部公告，阿爾特邁爾稱德國需要大力發展５Ｇ，
不會排除特定企業參與５Ｇ建設。
另外據外媒報道，阿爾特邁爾在峰會中表示，期望中國在近幾個月內進一步開放市場，以便
德國企業日後更容易投資中國；報道又指阿爾特邁爾又計劃六月又將攜代表團訪問中國。
（ｅｙ）
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