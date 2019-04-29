《經濟通通訊社２９日專訊》內媒報道，中興通訊（００７６３）（深：００００６３）、
中國聯通等各方提供的５Ｇ軟硬件支持下，前海蛇口自貿片區已經成為全國首個實現５Ｇ網絡全
覆蓋的自貿片區。（ｅｙ）
29/04/2019 09:21
【５Ｇ加速】前海蛇口自貿區５Ｇ網絡全覆蓋，中興中聯通技術支持
《經濟通通訊社２９日專訊》內媒報道，中興通訊（００７６３）（深：００００６３）、
中國聯通等各方提供的５Ｇ軟硬件支持下，前海蛇口自貿片區已經成為全國首個實現５Ｇ網絡全
覆蓋的自貿片區。（ｅｙ）
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