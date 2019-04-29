《經濟通通訊社２９日專訊》據中國檢察院案件信息網消息，東莞檢察機關上周五（２６日
）以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，依法批准逮捕團貸網唐軍、張林等４名犯罪嫌疑人
，並以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕葉衍偉等３７名犯罪嫌疑人。目前，該案處於東莞
市公安局進一步偵查中。
團貸網實控人之一的唐軍持有Ａ股公司派生科技（深：３００１７６），該公司本月以來股
價跌幅超過六成。（ｅｙ）
29/04/2019 09:25
《連環爆雷》團貸網涉集資詐騙、非法吸收公眾存款，４１人被捕
《經濟通通訊社２９日專訊》據中國檢察院案件信息網消息，東莞檢察機關上周五（２６日
）以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，依法批准逮捕團貸網唐軍、張林等４名犯罪嫌疑人
，並以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕葉衍偉等３７名犯罪嫌疑人。目前，該案處於東莞
市公安局進一步偵查中。
團貸網實控人之一的唐軍持有Ａ股公司派生科技（深：３００１７６），該公司本月以來股
價跌幅超過六成。（ｅｙ）
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