《連環爆雷》團貸網涉集資詐騙、非法吸收公眾存款，４１人被捕

《經濟通通訊社２９日專訊》據中國檢察院案件信息網消息，東莞檢察機關上周五（２６日

）以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，依法批准逮捕團貸網唐軍、張林等４名犯罪嫌疑人

，並以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕葉衍偉等３７名犯罪嫌疑人。目前，該案處於東莞

市公安局進一步偵查中。

團貸網實控人之一的唐軍持有Ａ股公司派生科技（深：３００１７６），該公司本月以來股

價跌幅超過六成。（ｅｙ）

