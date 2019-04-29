【數據解讀】劉世錦：３月經濟數據有政策擾動，年末增速仍將回落

《經濟通通訊社２９日專訊》十三屆全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理

事長劉世錦認為，內地３月經濟表現超預期，一定程度上受政策擾動因素的影響。貨幣財政政策

可以使實際增長率趨於潛在增長率，但不可能改變潛在增長率。

中國經濟仍處於增長階段轉換期，今明兩年中國經濟增長率仍可保持在６％以上。此前公布

的３月經濟數據超出市場預期。劉世錦並不贊同觸底反彈的說法，其調研發現，這可能與增值稅

降稅率有關。（ｃａ）

