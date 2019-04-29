《經濟通通訊社２９日專訊》十三屆全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理
事長劉世錦認為，內地３月經濟表現超預期，一定程度上受政策擾動因素的影響。貨幣財政政策
可以使實際增長率趨於潛在增長率，但不可能改變潛在增長率。
中國經濟仍處於增長階段轉換期，今明兩年中國經濟增長率仍可保持在６％以上。此前公布
的３月經濟數據超出市場預期。劉世錦並不贊同觸底反彈的說法，其調研發現，這可能與增值稅
降稅率有關。（ｃａ）
29/04/2019 11:35
【數據解讀】劉世錦：３月經濟數據有政策擾動，年末增速仍將回落
《經濟通通訊社２９日專訊》十三屆全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理
事長劉世錦認為，內地３月經濟表現超預期，一定程度上受政策擾動因素的影響。貨幣財政政策
可以使實際增長率趨於潛在增長率，但不可能改變潛在增長率。
中國經濟仍處於增長階段轉換期，今明兩年中國經濟增長率仍可保持在６％以上。此前公布
的３月經濟數據超出市場預期。劉世錦並不贊同觸底反彈的說法，其調研發現，這可能與增值稅
降稅率有關。（ｃａ）
|FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
|國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
|生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
|生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
|中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
|FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰