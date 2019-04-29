港股通全周關閉，滬深股市周四至周五休市，５月６日復市

《經濟通通訊社２９日專訊》五一勞動節假期將至，港股通（南向交易）由今日起全周關閉

，５月６日重開。

而滬股通、深股通（北向交易）今明兩天如常運作，５月２－３日關閉，５月６日重開。

滬深股市５月１日－５日休市，５月６日復市。（ｃｔ）

