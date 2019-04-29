【科創板】內地首隻科創主題基金配售比例為９﹒７５％

《經濟通通訊社２９日專訊》易方達基金管理有限公司於官網公布，內地首隻科創主題基金

易方達科技創新基金配售比例為９﹒７４７４７４％，低於１０％配售比例。

易方達基金稍早公告指，上述基金已於上周五（２６日）結束募集，累計有效認購申請金額

（不包括利息）已超過《易方達科技創新混合型證券投資基金基金份額發售公告》中規定的募集

規模上限１０億元人民幣。（ｗｌ）

