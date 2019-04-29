《經濟通通訊社２９日專訊》易方達基金管理有限公司於官網公布，內地首隻科創主題基金
易方達科技創新基金配售比例為９﹒７４７４７４％，低於１０％配售比例。
易方達基金稍早公告指，上述基金已於上周五（２６日）結束募集，累計有效認購申請金額
（不包括利息）已超過《易方達科技創新混合型證券投資基金基金份額發售公告》中規定的募集
規模上限１０億元人民幣。（ｗｌ）
29/04/2019 11:40
【科創板】內地首隻科創主題基金配售比例為９﹒７５％
《經濟通通訊社２９日專訊》易方達基金管理有限公司於官網公布，內地首隻科創主題基金
易方達科技創新基金配售比例為９﹒７４７４７４％，低於１０％配售比例。
易方達基金稍早公告指，上述基金已於上周五（２６日）結束募集，累計有效認購申請金額
（不包括利息）已超過《易方達科技創新混合型證券投資基金基金份額發售公告》中規定的募集
規模上限１０億元人民幣。（ｗｌ）
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