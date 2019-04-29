【ＦＯＣＵＳ】中美靚數據難近觀，關注聯儲降息門檻

【ＦＯＣＵＳ】中美周末公布的兩項經濟數據齊報捷－－內地３月工業企業利潤同比升幅負

轉正且錄７個月最高；美國一季度ＧＤＰ環比折年率增長３﹒２％，遠勝市場預期的２﹒３％。

侵侵即刻發推「遠超預期（ｆａｒ ａｂｏｖｅ ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ）」叫好，但

望真些，兩項數據並不如「看上去那麼美」。隨著聯儲將於北京時間周四（５月２日）凌晨公布

５月議息聲明，加上Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ａｐｐｌｅ等多間巨無霸公司本周將揭盅首季業績，投

資者宜預先綁定安全帶。



＊庫存來源成謎，住宅投資連跌５季＊



內地３月工業企業利潤，一改首２月下跌１４％的頹勢，一躍至同比增長１３﹒９％。表現

大翻身，很大因素受２０１８年３月的低基數（３﹒１％）及農曆新年效應推動，整個一季度看

，工業企業利潤增速錄下跌３﹒３％，較上季的下跌０﹒９％續惡化。

同樣無法近距離審視的美國一季度ＧＤＰ，兩大「功臣」－－商品庫存和外貿皆傳遞令人困

惑的信息。以對當季ＧＤＰ增幅貢獻達０﹒６５個百分點的商品庫存為例，數據顯示，其於一季

度增加１２８４億美元，錄２０１５年第二季以來的最大增幅。

惟倘若沒有本國生產或自外國進口的支持，這些「庫存」來自何處並不明確。較早時公布數

據顯示，一季度美國工業產出、進口同比分別減少０﹒３％、３﹒７％，與庫存大增可謂背道而

馳。

拋開謎一般的庫存數據，一季度消費者支出、企業投資、住宅投資均較上季續放緩，其中，

住宅投資更錄連續５季負增長。鑑於此，若扣除庫存、貿易和政府支出，美國首季ＧＤＰ僅增長

１﹒３％，為２０１３年第二季以來最低。

美國經濟似表面風光，更令市場倍加關注快將揭盅的Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ａｐｐｌｅ等多間

巨無霸公司首季業績，以及聯儲５月議息聲明對增長前景的最新評估。



＊倘鴿味未似預期，美股或掀新震盪＊



最新聯邦基金利率期貨仍押注今年聯儲有高達６６％的概率降息，市場關注，今次議息聲明

會否明確降息門檻，及會否續推動去年１１月開啟的政策框架審議，例如從目前的以２％通脹為

目標的框架，轉向容許短期通脹超調的框架。

倘若聲明有任何「鴿味」未似預期，估值已近高處不勝寒的美股或掀新震盪。值得一提的是

，從２０１８年鷹派十足到２０１９年開年大轉軚，顯示聯儲對經濟的預判並非全知全能的「上

帝視角」。

如同「ＱＥ之父」伯南克２００８年１月時言之鑿鑿稱，「美聯儲目前預測不會出現經濟衰

退」、７月時再稱房利美、房地美「沒有倒閉的危險（ｉｎ ｎｏ ｄａｎｇｅｒ ｏｆ

ｆａｉｌｉｎｇ）」，４０年來首名沒有經濟學學位的聯儲主席鮑叔，又能否在低利率、低通脹

掣肘下延續美國此輪史上最長經濟擴張周期？最新獲財爺預告首季經濟增速料續放緩的香港，當

自求多福。（經濟通通訊社 俞瑾）

