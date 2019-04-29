《融天納地－溫天納》股市回落的背後導火線

《融天納地》上周五（２６日），筆者接受經濟日報訪問，討論香港金管局及證監會聯手公

布調查內資銀行複雜交易背後的因由，周六再與經濟日報石老師在一個訪問中討論相關問題。一

石擊起千重浪，在Ａ股市場引起反響，究竟上述監管調查行動是否成為Ａ股近月出現巨額外資流

出的導火線。



實際情況難以論證，不過，不少內地資本透過互聯互通，將資金經香港資本市場走一個圈之

後，再次回到Ａ股市場，倒是事實。本次香港地區的監管調查行動，看似亦配合內地流動性政策

的需要，資金必須進入實體經濟，而非資本市場。故此，投資市場估計內地資金避風頭，紛撤資

暫避風頭，影響Ａ股及港股表現。事實上，滬深股通持續錄得資金流出Ａ股，Ａ股及資金走向都

形成影響Ａ股市場持續表現的陰霾。



香港兩大金融監管機構在上周的聯合通函指出，發現有在香港港經營的內地銀行透過私募基

金及其他金融子公司，透過一連串複雜交易，進行表面上為私募基金投資，但實質上是銀行貸款

的交易，而相關貸款是為新興市場的項目進行融資。



內地不少資金透過香港進行配資，再繞道回Ａ股或進行其他資本操作，情況甚平常。為何內

地資本會選擇在香港進行配資，筆者估計主要是由於於香港融資成本較低。更重要的是，據稱香

港配資價格僅為內地資本成本的５０％水平，同時亦可以取得更高的槓桿比率。



需要留意，內地監管機構在過去一段時間多次申明打擊Ａ股場外配資，部分內地資金或嘗試

繞過法規，轉道香港進行配資。究竟在過去半年多時間裡，透過互聯互通北上進入Ａ股市場的資

金，究竟多少是來自這種配資交易，值得仔細分析及思考。



不容否認，內地資金繞道香港回流Ａ股的情況存在，近日監管當局的調查料會令內銀的取態

更趨審慎，或會影響Ａ股短期資金的流向。有內地業界認為近月Ａ出現資金流程某程度上與香港

金管局及證監聯手調查內資銀行相關交易存在關聯性。若內地及香港監管機構聯手整治處罰上述

灰色地帶交易，重罰銀行、券商或資產管理公司，有可能會令到資金部署走勢更為敏感。



截至上周，４月份「滬股通」及「深股通」暫錄得大額外資淨流出，為外資連續５個月淨流

入Ａ股後首次出現當月淨流出，初步觀察更是２０１５年７月Ａ股股災後最大規模的外資流出，

形勢需要持續觀察。



近期內地Ａ股表現出現回落，實體經濟回穩，企業盈利理論上回升，有利股市。不過，這是

否代表流動性政策將逆轉，改為收緊。內地第一季度經濟數據取得超預期表現，人行先後兩次闢

謠定向降準的消息，政治局會議和央行貨幣政策執行報告更透露出逆周期調節力度將減弱的跡象

。故此，投資者不禁疑慮內地未來貨幣政策會否出現邊際收緊，但人行在上周又進行了ＴＭＬＦ

操作。針對目前政策方向，的確部分投資者感到迷惑。日前，人行官員表示內地貨幣政策以前沒

有放鬆，現在也談不上收緊。針對判斷貨幣政策鬆緊適度，目前銀行間回購利率總體保持平穩，

近期雖略有上升，在目前較為平穩的利率環境下，內地短期貨幣政策出現邊際放鬆和邊際收緊的

機會都不大，未來內地貨幣政策將致力於營造有利於降低小微企業融資成本的貨幣金融環境，為

小微企業發展提供更大的信貸支持。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

