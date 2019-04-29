  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 13:46

《匯市一周－徐惠芳》美ＧＤＰ優預期，美元波動，觀望數據公布

　　《匯市一周》市場觀望，美國和中國貿易會談，以及英國「脫歐」消息。德國參差的經濟數
據一度增加市場對歐洲經濟狀況的擔憂，美國經濟則優於發達國家。英國「脫歐」會議繼續，英
國主要政黨在談判中沒有取得任何進展，匯市仍風高浪急。
　
　　周一（２９日）日本昭和日，日本股市休市一日。今日關注英國央行行長卡尼講話，今日數
據公布：德國３月實際零售銷售，歐元區４月經濟與工業景氣指數、４月消費者信心指數終值，
美國３月ＰＣＥ及核心ＰＣＥ物價指數，３月個人支出月率等經濟數據。
　
　　美國政府公布，第一季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長３﹒２％，大幅優於市場預期，且
好於前值。增長加快是由貿易逆差減少和２０１５年以來最大的未售出商品庫存推動的。美匯指
數在９８﹒００水平整固。
　
　　美國第一季度ＧＤＰ數據大幅優於預期，令美匯指數創２０１７年５月以來新高至
９８﹒３４７４，核心ＰＣＥ數據不及預期，加上消費疲軟，有消息指，白宮首席經濟顧問庫德
洛或敦促美聯儲減息，市場預期，美聯儲９個月內減息機會升至７０％。
　
＊傳庫德洛或敦促聯儲減息＊
　
　　杜克全球商業前景調查顯示，約三分之二的美國ＣＦＯ預期，美國經濟將在２０２０年夏季
陷入衰退；８４％的受訪者預期，美國經濟將在２０２１年一季度陷入衰退；對美國經濟前景持
樂觀立場的ＣＦＯ從去年的５３﹒５％跌至目前的２４﹒１％。ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲
今年６月維持利率在２﹒２５％至２﹒５％的機會為８０﹒０％，減息２５個基點的機會為
１９﹒６％；９月維持利率在該區間不變的機會為５２％，減息２５個基點和減息５０個基點的
機會分別為３７﹒９％和９﹒３％。
　
　　市場對英國政府與反對黨的「脫歐」談判取得突破的希望降溫，歐元區經濟放緩的擔憂也拖
累英鎊。英國首相文翠珊發言人表示，與反對黨工黨的談判是嚴肅的，但距離達成共識仍遙遠。
英鎊一度跌至１﹒２９００水平以下，上方阻力１﹒２９４５、１﹒３０３５。
　
　　日本３月零售銷售月率為０﹒２％；年率為１﹒０％。日本３月失業率為２﹒５％，預估為
２﹒４％。日本３月工業生產年率初值為－４﹒６％，預估為－３﹒８％；月率初值為
－０﹒９％，預估為０﹒０％。日本４月東京消費者物價指數年率為１﹒４％，預估為１﹒１％
。日本３月新屋開工年率為１０﹒０％，前值４﹒２％，預估為５﹒２％。美元兌日圓在
１１１﹒７０水平整固，上方阻力１１２﹒４５、下方支持１１１﹒１０。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金