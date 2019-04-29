《金石為開－黃威》美國經濟含隱憂，金價短線回升

《金石為開》過去一周的大部分時間內，黃金仍然處於承壓狀態。美國經濟數據造好為美元

多頭注入更多信心，企業財報繼續推動股市上漲，導致金價一直難以形成顯著反彈。不過周五

（２６日）的ＧＤＰ數據過後，美元出現獲利了結的跡象。金價趁勢收復１２８０美元，全周累

計上漲０﹒８３％。



上周美國公布的經濟數據幾乎全面向好。除了３月成屋銷售下滑之外，新屋銷售、耐用品訂

單和一季度ＧＤＰ均遠超預期。對比之下，德國４月商業景氣指數僅為９９﹒２，已是連續第四

個月低於１００。作為歐元區經濟的火車頭，德國領先指標的惡化令市場看衰歐洲經濟。歐元疲

弱進一步推高美元，美匯指數突破了９８關口，刷新年內高點。



＊美元強勢續壓黃金＊



美元的強勢以及股市上行持續壓制黃金，金價兩度下挫後都未能形成有效反彈。不過美國一

季度ＧＤＰ初值過後美元出現獲利回吐跡象，反而給黃金提供了喘息。從數字上看，一季度美國

ＧＤＰ ３﹒２％的增長遠超預期的２﹒３％。不過此次數據主要靠出口及庫存拉動，個人消費

支出增速卻大幅下滑至１﹒２％，為近一年來新低；非住宅固定資產投資也僅增長２﹒７％，較

去年第四季度的５﹒４％降幅明顯。可見美國經濟實際上不如ＧＤＰ總數顯示的那麼樂觀，出口

和庫存都不是持續性因素。因此美元指數出現高位反覆實屬正常，這給了金價一個良好的喘息機

會。



不過走勢上看，黃金中線走勢依然不容樂觀，暫時未能站穩保歷加通道中軌。日線ＭＡＣＤ

能否形成有效金叉仍有待觀察，ＲＳＩ也未突破５０一線。金價僅是技術性反彈的機會較大，即

便延續上升勢頭，也只屬緩解短線極為弱勢的表現，中線降軌頂部阻力已下移至１２９８美元左

右。在美股和美元轉向之前，建議投資者仍以侯高造空為主。



本周美聯儲召開議息會議且鮑威爾將召開新聞發布會。目前市場與決策者對於降息的分歧較

大，需留意美聯儲對通脹前景的看法。數據方面重點留意美國４月ＩＳＭ製造業指數、４月非農

報告及歐元區一季度ＧＤＰ初值。《六福金融分析師 黃威》

