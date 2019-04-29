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即市新聞

29/04/2019 08:34

《陶冬天下－陶冬》美國增長表面亮麗，匯率市場波幅低迷

　　《陶冬天下》美國數據和美國總統主導了上周的風險市場價格波動。全球經濟數據沒有大的
意外，美國的住宅銷售則超出分析員預期，及至星期五發布的美國第一季度ＧＤＰ數達到
３﹒２％，遠勝於市場預測的２﹒３％，美國經濟擴張周期逼近最長歷史記錄，ＮＡＳＤＡＱ也
創下歷史新高，Ｓ＆Ｐ５００則逼近歷史記錄。強勁的增長場景，堅定了市場關於聯儲無需減息
的判斷，同時對通貨膨脹略有擔心，資金進入兩年期國債，退出十年期國債。上周的另一個故事
是美國堅持５月１日起全面禁止與伊朗的石油貿易，布蘭特原油期貨價格應聲飆升，特朗普再顯
嘴炮王的本色，在推特上稱已經與ＯＰＥＣ達成增產共識（事後被ＯＰＥＣ否認），油價高位回
落。匯率市場繼續缺乏方向，成交量萎靡不振。黃金市場動能不足，跟隨美元匯率起落。
　
　　美國第一季度ＧＤＰ增長了３﹒２％（環比折年率），好過分析員預期的中位數。不過，強
勁的數據，主要是被一般波動很高的庫存和外貿拉起來的，比較穩定的個人消費增長只有
１﹒３％，乃是多年的新低，遠遜過去三個季度的３﹒３％。商業投資增長２﹒７％，不佳而且
幾乎所有動力來自知識產權投資，設備投資下滑到２０１６年以來的新低。住宅投資連續第五個
季度負增長。相反地貿易部門拉動增長１００個百分點，庫存再拉動６５點，而這些在下一季度
估計都會回歸中位數，所以ＧＤＰ數據的實際含金量明顯不如紙面上的表現，下季度數字會差一
點，筆者預計今後三個季度平均增長速度為２﹒２％。技術性因素撐起來的增長加速，在筆者看
來屬於數據噪音，並不改變美國經濟的基本格局和增長動能，亦不會改變聯儲的貨幣政策考量。
　
　　今年以來匯率市場的波動率非常低。其實這段時間央行的政策變化此起彼伏，動作大、轉身
急，但是匯市卻顯得異常的平靜，連英國在脫歐上的接連掉鏈子也沒有令英鎊暴起暴跌，匯市交
易商呻苦生意不好做（除了土耳其股債匯三殺給新興市場貨幣帶來的那一波行情）。異常平靜的
匯市，讓人聯想起２００８年危機爆發前的匯率平靜時期。理論上，筆者看不到兩者之間有甚麼
強關聯度，不過美股估值偏高、盈利不濟、成交低迷的確是一個擔心。
　
　　本周有三個關注點，１）美國聯儲公開市場委員會會議，預計利率不變、提及增長回升，不
過看點在記者會上對通脹前景的表述、對縮表政策的修正和對降息觸發點的預先設定。２）４月
非農就業，預測１６０Ｋ，時薪增長與上月持平。３）歐洲第一季度ＧＤＰ增長，預測為環比增
長０﹒３％，不過可能實際數字不如預期。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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