  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 07:53

【企業盈警】三和建築（０３８２２）料全年轉盈為虧

　　《經濟通通訊社２９日專訊》三和建築（０３８２２）預期，截至３月３１日止年度將轉盈
為虧，去年則錄盈利５５１萬元。
　　該集團指淨虧損主因主要建築項目合約收入和利潤率減少，而固定開支並無按比例下降，加
上應收保固金撥備增加所致。該集團指主要倚賴源自醫院擴建項目的收入和盈利貢獻，但將此項
目非鑽孔樁工程外判，故其利潤率相對較低。
　　此外，可投標項目有限，因此價格競爭激烈，並料其工程項目利潤率仍會大幅受壓。但財務
狀況維持穩健，於３月底淨負債比率預期為零。
　　該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金