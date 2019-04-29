【企業盈警】三和建築（０３８２２）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社２９日專訊》三和建築（０３８２２）預期，截至３月３１日止年度將轉盈

為虧，去年則錄盈利５５１萬元。

該集團指淨虧損主因主要建築項目合約收入和利潤率減少，而固定開支並無按比例下降，加

上應收保固金撥備增加所致。該集團指主要倚賴源自醫院擴建項目的收入和盈利貢獻，但將此項

目非鑽孔樁工程外判，故其利潤率相對較低。

此外，可投標項目有限，因此價格競爭激烈，並料其工程項目利潤率仍會大幅受壓。但財務

狀況維持穩健，於３月底淨負債比率預期為零。

該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

