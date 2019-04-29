《經濟通通訊社２９日專訊》英皇證券（００７１７）預期，截至３月３１日止中期純利較
去年同期錄得大幅下跌，主因審查某些客戶帳戶組合及財務狀況後，就該等客戶孖展貸款及貸款
和墊款作大幅減值撥備，加上該段期間市場不明朗因素，導致投資氣氛疲弱而使收入下跌。
該集團預期於５月底公布業績。（ｗｈ）
29/04/2019 08:12
【企業盈警】英皇證券（００７１７）料中期純利大幅下跌
《經濟通通訊社２９日專訊》英皇證券（００７１７）預期，截至３月３１日止中期純利較
去年同期錄得大幅下跌，主因審查某些客戶帳戶組合及財務狀況後，就該等客戶孖展貸款及貸款
和墊款作大幅減值撥備，加上該段期間市場不明朗因素，導致投資氣氛疲弱而使收入下跌。
該集團預期於５月底公布業績。（ｗｈ）
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