【企業盈警】英皇證券（００７１７）料中期純利大幅下跌

《經濟通通訊社２９日專訊》英皇證券（００７１７）預期，截至３月３１日止中期純利較

去年同期錄得大幅下跌，主因審查某些客戶帳戶組合及財務狀況後，就該等客戶孖展貸款及貸款

和墊款作大幅減值撥備，加上該段期間市場不明朗因素，導致投資氣氛疲弱而使收入下跌。

該集團預期於５月底公布業績。（ｗｈ）

