  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 07:53

【企業盈警】亞積邦（０１４９６）料全年錄虧損或純利顯著下跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》亞積邦（０１４９６）指，預期截至３月３１日止年度錄得虧
損或純利顯著下跌，因為截至２月２８日止１１個月業績錄得小幅虧損，而去年度１１個月業績
則錄盈利。
　　該集團指１１個月業績由盈轉虧主因收益較去年度同期減少約３８％，其中本港機械租金收
入減少約２６％及機械及零部件銷售減少約７８％，而且一間全資附屬錄虧損所致。
　　該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金