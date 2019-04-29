【企業盈警】亞積邦（０１４９６）料全年錄虧損或純利顯著下跌

《經濟通通訊社２９日專訊》亞積邦（０１４９６）指，預期截至３月３１日止年度錄得虧

損或純利顯著下跌，因為截至２月２８日止１１個月業績錄得小幅虧損，而去年度１１個月業績

則錄盈利。

該集團指１１個月業績由盈轉虧主因收益較去年度同期減少約３８％，其中本港機械租金收

入減少約２６％及機械及零部件銷售減少約７８％，而且一間全資附屬錄虧損所致。

該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

