【北水炒Ｄ乜】北水淨流出２百萬，買中行萬洲東藥沽吉利騰訊融創

《經濟通通訊社２９日專訊》港股上周五（２６日）跟隨外圍低開３６點後，最低見

２９５０４點為４月１日以來新低，但隨著港交所（００３８８）及中移動（００９４１）稍受

追捧，恆指反覆向上，最多曾漲１２３點，報２９６７２，惟午後內銀股升勢減弱，加上地產股

出現回吐，港股升勢未能延續，最多倒跌３８點，最終恆指窄幅升５５點，報２９６０５點，結

束五連跌累挫５８０點的走勢。

按額度計算，北水錄得淨流出２００萬元人民幣，扭轉周四淨流入３﹒４４億元人民幣的勢

頭，並是自３月１４日後首次再錄得淨流出，當日流出約９１００萬元人民幣。

北水淨買入最多的個股依次是中國銀行（０３９８８）、萬洲國際（００２８８）及東陽光

藥（０１５５８）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、騰訊控股（００７００）及

融創中國（０１９１８）。主板成交額約８６０﹒９６億元，較周四減少１２％，其中港股通成

交８６﹒７２億元，佔總成交１０﹒０７％。



＊中行萬洲受北水追捧＊



受惠於去年淨息差提高，內銀盈利改善，中行獲１﹒４４億元北水淨買入，股價微升

０﹒３％，另隨著農業農村部加強監管，約１﹒０８億買入萬洲，但股價跌３﹒７％，東陽光藥

獲７７４１萬北水買入。股價跌０﹒５％。

至於連日受壓的吉利，股價反彈３﹒７％，但再有近２﹒６７億北水流出，受內房股普遍上

揚帶動，融創股價升１﹒６３％，約１﹒０３億北水趁勢沽出，騰訊微升０﹒３％，北水沽出約

１﹒４億元。（ｂｎ）

