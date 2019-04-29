  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出２百萬，買中行萬洲東藥沽吉利騰訊融創

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港股上周五（２６日）跟隨外圍低開３６點後，最低見
２９５０４點為４月１日以來新低，但隨著港交所（００３８８）及中移動（００９４１）稍受
追捧，恆指反覆向上，最多曾漲１２３點，報２９６７２，惟午後內銀股升勢減弱，加上地產股
出現回吐，港股升勢未能延續，最多倒跌３８點，最終恆指窄幅升５５點，報２９６０５點，結
束五連跌累挫５８０點的走勢。
　　按額度計算，北水錄得淨流出２００萬元人民幣，扭轉周四淨流入３﹒４４億元人民幣的勢
頭，並是自３月１４日後首次再錄得淨流出，當日流出約９１００萬元人民幣。
　　北水淨買入最多的個股依次是中國銀行（０３９８８）、萬洲國際（００２８８）及東陽光
藥（０１５５８）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、騰訊控股（００７００）及
融創中國（０１９１８）。主板成交額約８６０﹒９６億元，較周四減少１２％，其中港股通成
交８６﹒７２億元，佔總成交１０﹒０７％。
　
＊中行萬洲受北水追捧＊
　
　　受惠於去年淨息差提高，內銀盈利改善，中行獲１﹒４４億元北水淨買入，股價微升
０﹒３％，另隨著農業農村部加強監管，約１﹒０８億買入萬洲，但股價跌３﹒７％，東陽光藥
獲７７４１萬北水買入。股價跌０﹒５％。
　　至於連日受壓的吉利，股價反彈３﹒７％，但再有近２﹒６７億北水流出，受內房股普遍上
揚帶動，融創股價升１﹒６３％，約１﹒０３億北水趁勢沽出，騰訊微升０﹒３％，北水沽出約
１﹒４億元。（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金