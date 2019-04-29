《日入而息》工行首季多賺４％，平保多賺７７％，港股升２８７點

《今天重點》﹡工行（０１３９８）首季純利增４％至８２０億元人民幣，淨息差升１點子

﹡中行（０３９８８）首季稅後利潤升４％至５０９﹒６５億元人民幣

﹡交行（０３３２８）首季淨利潤升４﹒９％至２１０﹒７億元人民幣

﹡中石油（００８５７）首季多賺１％至１０２﹒５５億元人民幣

﹡平保（０２３１８）首季淨利潤增７７％，新業務價值增長６﹒１％

﹡陳茂波稱本港首季增長放慢屬可預期，對未來仍具信心

﹡本港３月出口跌幅收窄至１﹒２％勝預期，首季跌２﹒４％



《即日市況》﹡期結日恆指修復十天廿天線報２９８９２升２８７點，成交７４７億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒８％三千一得復失，創業板挫２﹒６％



《美元匯價》﹡美元技術走勢突破，買入仍為優先考慮；歐元最新報１﹒１１５３╱５５，

日圓最新報１１１﹒７２╱７５



《公司業績》﹡中國電信（００７２８）首季純利按年升４﹒５％

﹡華潤醫藥（０３３２０）兩Ａ股上市附屬首季純利齊升

﹡石藥（０１０９３）旗下新諾威製藥首季純利漲１２﹒５％

﹡華寶國際（００３３６）寶華股份首季多賺近６％至２﹒９３億元人民幣

﹡ＩＭＡＸ中國（０１９７０）控股股東首季少賺近３％至８２７萬美元

﹡中再保（０１５０８）首季淨利潤升逾１７％

﹡中建材（０３３２３）附屬北新建材首季少賺３３％至３﹒３億元人民幣

﹡星展集團首季純利升９％，香港淨息差按年升１８點子

﹡國浩（０００５３）星洲上市附屬ＧＬ Ｌｔｄ首三季少賺４５％

﹡新城發展（０１０３０）首季盈利大減近４３％，至逾２億元人民幣

﹡交行（０３３２８）首季淨利潤升４﹒９％至２１０﹒７億元人民幣

﹡遠東宏信（０３３６０）首季純利按年有近雙位數增長

﹡工行（０１３９８）首季純利增４％至８２０億元人民幣，淨息差升１點子

﹡中石油（００８５７）首季多賺１％至１０２﹒５５億元人民幣

﹡中國財險（０２３２８）首季淨利潤按年跌３﹒６％至５２億元人民幣

﹡上海電氣（０２７２７）首季純利按年升１６％

﹡中行（０３９８８）首季稅後利潤升４％至５０９﹒６５億元人民幣

﹡亞洲水泥（００７４３）首季純利按年增８５％至５﹒６８億元人民幣

﹡長汽（０２３３３）首季純利按年倒退６２﹒８％

﹡思捷（００３３０）首三季收入減１３﹒５％，第三季收入降１１﹒６％

﹡中國鐵建（０１１８６）首季純利按年升１３﹒５６％

﹡京東方Ａ首季少賺近４８％至１０﹒５億元人民幣

﹡聯華超市（００９８０）首季淨利潤跌６９％至１７１０萬元人民幣

﹡平保（０２３１８）首季淨利潤增７７％，新業務價值增長６﹒１％



《公司資訊》﹡三股今早起停牌，金誠（０１４６２）待刊內幕消息據報創辦人被公安帶走

﹡中建富通（００１３８）擬１﹒５９億售灣仔富通大廈寫字樓

﹡復宏漢霖首款新藥上市，較原研藥平三成

﹡Ｂ＆Ｄ（０１７８０）超購逾１０倍，一手中籤率三成

﹡艾伯科技（０２７０８）與中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所建立戰略合

作

﹡恆地（０００１２）北角「君譽峰」售出７２伙，套現５﹒１億元

﹡建發國際（０１９０８）與福建國企組合營拓物管業務

﹡紅星美凱龍（０１５２８）首季營業收入按年增逾一成至２０﹒６億元人幣

﹡健升物流（０８４５７）向聯交所申請轉至主板上市

﹡報道指何家二房夥霍家奪澳娛六成董事席位，勢掌澳博「話事權」

﹡圓通速遞（０６１２３）擬拓跨境物流

﹡融信中國（０３３０１）額外發行票據，年息１０﹒５％

﹡寶威（０００２４）第三批８０００噸鋰輝石精礦已付運

﹡中銀香港（０２３８８）提醒客戶慎防偽冒短訊及手機銀行登入版面；中銀

香港首季撥備前淨經營收入升４﹒８％；陳四清辭任中銀香港董事長

﹡陳四清辭任中國銀行（０３９８８）董事長

﹡歐舒丹（００９７３）全年銷售淨額升逾８％，同店銷售增長１﹒８％

﹡海天地悅旅（０１８３２）明天招股，入場費約４５２５﹒１元；海天地悅

旅稱與郭少明是好友，會與莎莎尋求合作機會

﹡港交所（００３８８）李小加稱阿里百分百會回來，只是時間長短問題

﹡羚邦集團明天招股，入場費約２６７６﹒７元



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）１９﹒５億元人民幣售兩項目

﹡上海電氣（０２７２７）獲批Ａ股限制性股票激勵計劃



《神州民企》﹡三一國際（００６３１）短期內不會再有大宗交易亦無發債考慮

﹡安踏（０２０２０）首推「氫跑鞋」，並加推「可口可樂」聯名產品

﹡中教（００８３９）料每年學費增幅平均５－１０％，目標每年併購２－３

所院校

﹡綠葉製藥（０２１８６）肺癌藥物獲納入中國臨床腫瘤學會診療指南

﹡吉利汽車（００１７５）收購義烏吉利動力總成全部註冊資本，涉３﹒２２

億元人民幣



《中國要聞》﹡浙江攜手電信移動聯通鐵塔四大集團實施「５Ｇ＋」

﹡諾基亞貝爾與中國一汽簽署５Ｇ合作助力無人駕駛研發

﹡樂視網首季虧損１﹒７７億，收入按年跌７０﹒５％

﹡《復聯４》成中國史上票房最快破２０億元電影

﹡中鋼協警告行業產能過剩，鋼企利潤受壓

﹡五部委聯合發文推進實施鋼鐵行業超低排放

﹡內地網約車「神馬專車」赴美登廣告投訴特斯拉故障多

﹡百度回應李彥宏事件：反對惡意炒作已舉報

﹡商務部副部長表示冀上半年公布新外商投資准入負面清單

﹡銀保監表示首季保險業原保費收入按年增１５﹒９％

﹡團貸網涉集資詐騙、非法吸收公眾存款，４１人被捕

﹡廣東省廣業集團副總經理金濤涉嫌嚴重違紀違法受查

﹡北京移動：回龍觀已開通１０個５Ｇ基站

﹡前海蛇口自貿區５Ｇ網絡全覆蓋，中興中聯通技術支持

﹡人行今不開展逆回購，連續第七個交易日暫停；新版徵信報告對個人經濟生

活影響變化不大；人行發行２０１９年版第五套人民幣，調整防偽特徵

﹡交通部表示已編制取消省界收費站總體技術方案

﹡改革國有資本授權經營體制出台，實行清單管理

﹡知識產權局表示年內形成知識產權強國戰略綱要初稿

﹡習近平提出綠色發展「五個追求」，生態建設入快車道

﹡最高法出台公司法新司法解釋，加強股東權益保護

﹡統計局表示３月生產銷售增長快，工業利潤增速明顯回升

﹡劉世錦稱３月經濟數據有政策擾動，年末增速仍將回落

﹡內地首隻科創主題基金配售比例為９﹒７５％；科創板基金銷售大戰火熱，

６基金募集規模超４００億

﹡工信部表示德國經濟部長稱不排除特定企業參與５Ｇ建設

﹡中國駐英大使敦促英國不要在５Ｇ建設方面歧視華為

﹡交友程式探探涉色情被下架整改，陌陌在美暫挫１１％

﹡能源局表示一季度可再生能源發電量按年增１３％

﹡博郡、一汽夏利合資組建公司，生產和銷售新能源汽車

﹡發改委表示首３月全國社會物流總額同比增長６﹒４％

﹡銀保監表示全面開展股東股權排查整治工作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０９３９﹒０６點



《其他消息》﹡反修例遊行民陣估逾１３萬人參與，林鄭上任後新高；民陣公布１３萬人參

與反修例遊行，警方稱逾２萬人

﹡台灣殺人案疑犯陳同佳在港４項洗黑錢罪被判２９個月；法官指明白無法告

被告謀殺令人沮喪，但須就控罪判刑

﹡張建宗稱遊行人數非重點，楊岳橋稱正常政府應關注

﹡葉劉淑儀稱反對者企圖複製反廿三條事件

﹡陳茂波稱本港首季增長放慢屬可預期，對未來仍具信心

﹡林鄭月娥稱台殺人疑犯最快１０月獲釋，望暑假前通過修例

﹡民主派促林鄭月娥就修例與他們會面商討

﹡本港３月出口跌幅收窄至１﹒２％勝預期，首季跌２﹒４％

﹡港鐵５月１１至１３日半價優惠料約１３００萬人受惠

﹡花旗調查指更多市民相信未來樓價上升，置業興趣增加

﹡新盤成焦點，十大屋苑周末成交減少

﹡調查指香港ＣＦＯ指虛擬銀行將推動金融就業市場，惟物色人選困難

﹡羅兵咸永道大學落戶海南三亞，深化實施科技創新發展戰略

﹡深股通額度全日用９﹒５５億元；滬股通額度全日用４１億元，外資結束淨

流出

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