《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５５４．３９ 升 １１．０６點╱０．０４％
標普５００ ２９４３．０３ 升 ３．１５點╱０．１１％
納斯達克 ８１６１．８６ 升 １５．４６點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７４４０．６６ 升 １２．４７點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３２８．０２ 升 １２．８４點╱０．１０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８０．９８ 升 １１．６２點╱０．２１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．７０，歐元兌美元１．１１８７
30/04/2019 07:48
《日出而作》標指破頂，美匯及金價齊跌，谷歌母企業績遜預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５５４．３９ 升 １１．０６點╱０．０４％
標普５００ ２９４３．０３ 升 ３．１５點╱０．１１％
納斯達克 ８１６１．８６ 升 １５．４６點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７４４０．６６ 升 １２．４７點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２３２８．０２ 升 １２．８４點╱０．１０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８０．９８ 升 １１．６２點╱０．２１％
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