【月結－高位拉鋸】港股４月升６４７點連漲四個月，５月走勢看淡

《經濟通通訊社記者陳世鍾、盧逸文及余嘉欣３０日報道》港股４月份在中美經濟數據好轉

下曾多次上闖三萬點大關，曾創十個月高位，惟高位阻力大，月結未能企穩關口。港股踏入５月

份，證券分析師普遍看淡，欠缺再升的催化劑。

４月份連番利好消息，為港股帶來上升動力。月初在內地開始降稅及３月份財新製造業

ＰＭＩ及財新中國服務業ＰＭＩ雙雙報捷下，港股首周已觸及三萬關口。至次周，港股在美國非

農數據造好及市場對中美達成貿易協議的憧憬下，再下一城，於本月８日收企三萬關，報

３００７７為近十個月以來首次。惟當周後段外圍突然傳出美國將向歐洲徵收１１０億美元的關

稅，加上中國公布的ＣＰＩ數字遜市場預期，令港股借勢回吐，三萬關得而復失。

至月中，港股升勢開始減弱。雖在中國出口數據反彈，新增貸款數據及社會融資規模均勝預

期下，港股於本月１５日曾見３０２８０創約十個月新高兼本月高位。惟港股未能在本月１７日

中國公布首季ＧＤＰ增長數據及固定資產投資，雙雙符市場預期的利好消息下，再展升勢，反而

在在三萬關與廿天線間整固。



＊港股連升四個月，累計漲３８５３點或１４﹒９％＊



上周美國部分巨企季績勝市場預期，加上美國首季ＧＤＰ增長達３﹒２％遠高於市場預估的

２％，令標指及納指創新高，惟Ａ股在五一假期前受壓，加上今日公布的４月財新製造業

ＰＭＩ回落至５０﹒２，差過預期的５０﹒９，外圍利好消息無助港股升勢，恆指終失守十天線

（約２９８５４點）及廿天線（約２９８４０點），為一月反彈浪以來首次。

總結４月份，港股最終累漲６４７點或２﹒２３％，收２９６６９點，整體於２９３８３點

至３０２８０點之間波動。港股連升四個月累漲３８５３點或１４﹒９％。

國指４月份升１６２點或１﹒４３％，收１１５４２，上落區間為１１４６７點至

１１８８１點。國指同樣連升四個月，累升１４１７點或１４％。



＊葉國邦：留意港股除凈及摩指增Ａ股權重攤薄效應＊



展望５月份港股表現，踏入傳統「五窮」月，若根據過去十年港股表現計，５月僅有兩次收

升。不謀而合，兩位分析師均對５月份港股走勢看法較淡。其中大華繼顯（香港）策略師葉國邦

接受《經濟通通訊社》訪問時表示，ＭＳＣＩ將在今年５月起，增加中國Ａ股在ＭＳＣＩ指數中

的權重，將納入因子從５％增加至１０％，變相令目前納入指數的港股佔比被攤薄，而當中涉及

不少恆指權重股，加上股份派息除凈因素，料多隻藍籌股價會回落。另外，港匯今年持續走弱，

多次觸及金管局７﹒８５弱方兌換保證的水平，現時本地銀行體系結餘只有約５４０億元，葉國

邦指港元持續走弱下，將影響港元在市場的流動性，或從而影響港股走勢。

中國本月公布的經濟數據均見好轉，特別是首季ＧＤＰ增長６﹒４％稍高於市場預期，惟葉

國邦認為，ＧＤＰ數據帶有滯後性質，而且全球經濟體的負債比例偏高，導致各地政府在推出催

谷經濟政策時成效受制。他指出，內地目前預算赤字佔中國ＧＤＰ比重高企，中央日後再推出刺

激經濟政策的力度或將受限。他建議投資者可留意官方及財新的ＰＭＩ數據及社會零售消費數據

，若以上數據能持續造好，才可為中國經濟是否見底提供更明確的方向。

在此大環境下，葉國邦指出，由於港股在缺乏特別消息催化下，加上恆指４月份已曾重上

３００００點後，５月份再上望空間見阻，故高位整固機會較大，未來一個月將在２８０００點

至３００００點區間上落。



＊陳錦興：港股缺乏上升動力，５月份上落橫行為主＊



英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，預期５月份港股會偏向淡靜，與Ａ股

表現同步。美匯最近因美國經濟數據造好已創逾１５個月，美元轉強或對人民幣帶來壓力，加上

現時人行不積極干預匯價，相信人民幣弱勢會持續，令Ａ股受壓從而影響港股走勢。

陳錦興指出，目前市場對不少利好因素已有所反映，其中對於中美貿易談判的看法態度審慎

，認為如果中美貿易協議在港股處於高位時公布，市場或會借好消息作出調整。在缺乏上升動力

及過去港股已累積一定升幅下，陳錦興認為，５月份港股日均成交額都會較４月淡靜，港股走勢

都會以上落橫行為主，強力阻力位大概於３０５００點位置。至於港股能否重上三萬關，則視乎

５月份內地經濟數據是否仍保持增長而定。他指出，港股首個支持位約２９０００點水平，若該

位置再失守，下個支持位則為２８５００點。

