【月結－高位拉鋸】賭股黃金周概念勿高追，騰訊匯控上漲空間有限

《經濟通通訊社記者陳世鍾、盧逸文及余嘉欣３０日報道》港股５月份走向偏淡為主，投資

策略「炒股不炒市」。投資者冀「五一黃金周」概念可以進一步炒起賭股，然而，證券分析師認

為選股應小心。另一方面，不少重權股將公布季度業績，分析師認為，暫不宜買入，需待股價回

調再行部署。

「五一黃金周」假期前夕，濠賭股陸續有炒作。綜觀六家主要澳門博彩公司，以本月表現計

，以永利澳門（０１１２８）升幅最大，升幅達２１﹒６％，該股月初曾傳出其母企永利度假村

，洽購澳洲皇冠度假集團（Ｃｒｏｗｎ Ｒｅｓｏｒｔｓ），惟交易最終因收購談判提早外洩而

告終。



＊分析：金沙銀娛待回落至十天線才買入部署＊



內地「五一黃金周」今年重臨，國務院辦公廳３月時宣布，５月首４天連續放假，料可帶動

人流及刺激消費，濠賭股本月獲資金追入。大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》

表示，今年３月中央突然將五一黃金周的放假日數，由一日改為連放四日，對賭場生意帶來一定

程度的幫助。此外，隨著內地經濟數據首季出現起色，以及Ａ股明顯回升所製造的財富效應，或

令居民消費信心提升，有助營造濠賭股短期炒作的氣氛。

不過，他指出，濠賭股前景仍有不少挑戰，當中，中場業務雖見增長，但貴賓廳則競爭激烈

，這對專注於中場業務的金沙中國（０１９２８）較有利。從整體發展的角度，他則較為看好銀

娛（０００２７），因為其市佔率較為佔優，亦有相對較多的宣傳，有望受惠港珠澳大橋等基建

項目的落成。

他建議，持有以上兩隻濠賭股的投資者可繼續持貨，而未持貨可參考１０天線買入，目標分

別是４８元及６４元。

除了傳統澳門大型賭股外，其他地方的中、小型賭股亦相繼冒出，如金界（０３９１８）及

藍鼎（００５８２），惟他對該等股份有保留，尤其在賭場地點、娛樂場所設備及配套方面，均

不及傳統大場，吸引力及競爭力相對遜色，而且股價波幅亦相對大，不建議投資者沾手。

英皇證券研究部總監陳錦興則對《經濟通通訊社》表示，４月份人民幣匯價開始走弱及中國

經濟增長仍有下行壓力下，料４月份賭收未必能盡如人意，故相信「五一黃金周」對濠賭股影響

有限。至於早期有炒作的柬埔寨賭股金界，他指市場目前依然比較擔心其Ｎａｇａ３項目的融資

情況，但相信不利因素已經在股價上有反映，５月份走勢要視乎集團是否有利好消息釋出。



＊摩指Ａ股權重增騰訊料受壓，匯控欠催化劑＊



除了賭股外，投資者５月的焦點，亦放在本港兩隻將公布季度業績的重磅股，惟兩位財經專

家均認為不宜在現水平買入。

匯控（００００５）及騰訊（００７００）將分別於５月３日（本周五）及１５日公布首季

業績，兩股股價表現均於本月「跑贏大市」，前者升幅為５﹒９５％，後者漲幅達７﹒４８％。

其中，騰訊在本月宣布將與任天堂合作於中國發售Ｓｗｉｔｃｈ主機，在月初其最新研發的射擊

手遊《和平精英》亦已獲貨幣化審批，成為集團今年第１１隻獲批的遊戲。

騰訊上月公布去年度全年業績後，股價曾由最低３４７元漲至最高４００﹒４元的位置，惟

近月明顯在４００元的位置見阻力。葉國邦認為，騰訊去年全年業績不太正面，主要由於手遊業

務收入增長見放緩，惟寄望內地上年第四季開始重新展開遊戲審批，騰訊首季該分部收入可有改

善。另外，他亦指出，由於去年騰訊的其他業務如網上金融及雲業務均有不錯表現，建議投資者

在騰訊公布季度季績時，特別留意該方面之增長。不過，他指出，受ＭＳＣＩ增加Ａ股權重影響

，騰訊作恆指的權重股，料短期會面對一定沽壓，但可趁調整分段收集，首注可參考３月浪頂約

３７１元的位置。

陳錦興則預測，中央雖在遊戲審批方面加快，但騰訊部分手遊，包括《絕地求生》仍未獲批

，相信相關政策轉向，仍未能反映在首季的變現能力上，手遊業務仍處於放緩階段。他認為騰訊

現水平市盈率３０多倍，持貨的投資者應該沽貨，未買入的投資者宜以現水平調整回吐一成後始

考慮吸納。

葉國邦重申５月重磅股上漲空間有限，雖然上半年全球股市回暖，或有利匯控增加其全球投

資收入的部分，惟因為美國年內加息機會轉微，整體而言，股價表現或會缺乏催化劑，建議待其

成功突破６８﹒５元水平始考慮買入。陳錦興亦認為，匯控會隨市況轉弱，而缺乏上升的動力，

股份只宜在本月初低位約６４﹒７５元才吸納。

