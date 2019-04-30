【月結－高位拉鋸】表列５月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列５月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －勞動節假期休市

１日至３日 －港股通南向休市

２日 －ＧＤＰ （首季）

３日 －匯控（００００５）季績

－恆生（０００１１）第一期中期股息

－啟德第４Ｃ區２號住宅地截標

６日 －日經香港ＰＭＩ （４月）

７日 －中電（００００２）第一期中期股息

８日 －港交所（００３８８）季績

１０日 －恆生指數公司公布季檢結果

－啟德第４Ｃ區４號商業或酒店地截標

１３日 －佛誕假期翌日休市

－港股通南向休市

１５日 －騰訊（００７００）季績

２０日 －失業率 （４月）

２３日 －ＣＰＩ （４月）

２７日 －進出口數據 （４月）



中國內地

１日至３日 －勞動節假期休市

－滬深股通北向休市

２日 －財新中國製造業ＰＭＩ （４月）

８日 －進出口數據 （４月）

９日 －ＣＰＩ及ＰＰＩ （４月）

１０日至１３日 －滬深股通北向休市

１０日至１５日 －社會融資數據

３１日 －官方製造業ＰＭＩ （５月）

１３日 －ＭＳＣＩ半年度指數審議，會把

指數中Ａ股納入因子由５％增至１０％





外圍

１日 －美國製造業ＰＭＩ （４月終值）

－美國聯儲局第二日議息（香港

時間２日凌晨公布結果）

－日本天皇登基

１日至６日 －日本繼位日等假期休市

２日 －歐元區製造業ＰＭＩ （４月終值）

－英國央行議息會議

－英國地方選舉

３日 －美國耐用品訂單 （３月終值）

－歐元區ＰＰＩ （３月）

－美國失業率及非農就業數據 （４月）

７日 －澳洲央行議息會議

８日 －新西蘭央行議息會議

－南非大選

９日 －美國ＰＰＩ （４月）

１０日 －美國ＣＰＩ （４月）

１４日 －美國進出口數據 （４月）

１５日 －歐元區就業數據 （首季初值）

１７日 －歐元區ＣＰＩ （４月）

１８日 －澳洲大選

２３日 －歐元區製造業ＰＭＩ （５月初值）

－美國製造業ＰＭＩ （５月初值）

－歐洲議會選舉直至２６日

－印度公布大選結果

２４日 －愛爾蘭地方選舉

－美國耐用品訂單 （４月初值）

２６日 －比利時選舉

－西班牙選舉

２７日 －美國陣亡將士追悼日假期休市

２９日 －加拿大央行議息會議

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（ｓｃ）

