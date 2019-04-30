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30/04/2019 09:56

內地ＰＭＩ遜預期，港股現跌２６２點報２９６３０穿廿天及十天線

　　《經濟通通訊社３０日專訊》４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）回落至
５０﹒２，差過預期的５０﹒９，消息令港股表現受壓，令港股今早低開６４點報２９８２８點
後跌勢加劇。於財新製造業ＰＭＩ數據公布後，港股最多跌過２６６點２９６２７，穿十天
（約２９８４７）及廿天線（約２９８３７）。
　　現時，恆生指數報２９６３０，跌２６２點或跌０﹒８８％，主板成交１３５﹒８８億元。
國企指數報１１４９９，跌１﹒１９％或跌１３８點。
　　個股方面，手機設備股及醫藥同見沽壓，濠賭股亦在昨日（２９日）急升後見回吐。現時瑞
聲（０２０１８）為表現最差藍籌，跌逾３％。
　　上證綜合指數報３０５６，跌５點或跌０﹒１９％，成交５６６﹒１６億元人民幣。　

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５０﹒８０元　　　跌３﹒４２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５８﹒６５元　　　跌３﹒０６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒６２元　　　跌２﹒５０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒８８元　　　跌２﹒３６％
　　中海油　（００８８３）　　１４﹒３４元　　　跌２﹒３２％
　　
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒１１元　　　跌２﹒０８％
　　九倉置業（０１９９７）　　６０﹒１５元　　　跌１﹒８８％
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒８０元　　　跌１﹒８０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９５﹒５０元　　　跌１﹒７５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４５元　　　跌１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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