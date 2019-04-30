內地ＰＭＩ遜預期，港股現跌２６２點報２９６３０穿廿天及十天線

《經濟通通訊社３０日專訊》４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）回落至

５０﹒２，差過預期的５０﹒９，消息令港股表現受壓，令港股今早低開６４點報２９８２８點

後跌勢加劇。於財新製造業ＰＭＩ數據公布後，港股最多跌過２６６點２９６２７，穿十天

（約２９８４７）及廿天線（約２９８３７）。

現時，恆生指數報２９６３０，跌２６２點或跌０﹒８８％，主板成交１３５﹒８８億元。

國企指數報１１４９９，跌１﹒１９％或跌１３８點。

個股方面，手機設備股及醫藥同見沽壓，濠賭股亦在昨日（２９日）急升後見回吐。現時瑞

聲（０２０１８）為表現最差藍籌，跌逾３％。

上證綜合指數報３０５６，跌５點或跌０﹒１９％，成交５６６﹒１６億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５０﹒８０元 跌３﹒４２％

銀河娛樂（０００２７） ５８﹒６５元 跌３﹒０６％

吉利汽車（００１７５） １５﹒６２元 跌２﹒５０％

石藥集團（０１０９３） １４﹒８８元 跌２﹒３６％

中海油 （００８８３） １４﹒３４元 跌２﹒３２％



中國旺旺（００１５１） ６﹒１１元 跌２﹒０８％

九倉置業（０１９９７） ６０﹒１５元 跌１﹒８８％

中國人壽（０２６２８） ２１﹒８０元 跌１﹒８０％

舜宇光學（０２３８２） ９５﹒５０元 跌１﹒７５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４５元 跌１﹒７２％

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（ｓｃ）

