《經濟通通訊社３０日專訊》連成科技（０８６３５）周四（２日）掛牌，今日於輝立暗盤
交易系統，開市價０﹒６８元，較招股價０﹒５３元高出２８﹒３％，每手４０００股，不計手
續費賺６００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒７５元，較招股價高４１﹒５％。（ｓｃ）
30/04/2019 16:18
【新股上市】連成科技暗盤開０﹒６８元，高招股價逾２８％
《經濟通通訊社３０日專訊》連成科技（０８６３５）周四（２日）掛牌，今日於輝立暗盤
交易系統，開市價０﹒６８元，較招股價０﹒５３元高出２８﹒３％，每手４０００股，不計手
續費賺６００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒７５元，較招股價高４１﹒５％。（ｓｃ）
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