【ＩＰＯ反應】連成（８６３５）公開招股超購約百倍，下限定價

《經濟通通訊社３０日專訊》連成科技（０８６３５）公布招股結果，每股發售價定為

０﹒５３元，為每股發售價介乎０﹒５３元至０﹒６７元的下限。股份將於本周四（２日）掛牌

。東興證券（香港）為獨家保薦人。

公開發售部分錄得超額認購約１００﹒３倍，認購一手４０００股中籤率１５％，認購

１２５手穩獲一手。認購１０００萬股的「頭錘飛」有１２張，中籤率０﹒４３％。

而配售部分為輕度認購不足，佔配售初步可供認購的９０００萬股配售股份約０﹒９倍。由

於觸發回撥機制，根據配售初步提呈的８５９﹒６萬股發售股份，重新分配以應付公開發售的超

額需求。進行重新分配後，公開發售可供認購的發售股份合共為１８５９﹒６萬股，而配售的可

供認購發售股份合共為８１４０﹒４萬股，分別佔股份發售可供認購的發售股份１８﹒６％及

８１﹒４％。

按發售價每股發售股份０﹒５３元計算，股份發售所得款項淨額估計約為１９１０萬元。公

司擬將約７５﹒８％或１４５０萬元將用於繼續致力於金融交易解決方案的研發；約８％或

１５０萬元將用於選擇性進行收購；約１０﹒１％％或１９０萬元將用於建立研發中心；餘下約

６﹒１％或１２０萬元將用於營運資金及其他一般公司用途。（ｊｔ）

