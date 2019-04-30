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即市新聞

30/04/2019 10:12

【ＩＰＯ反應】連成（８６３５）公開招股超購約百倍，下限定價

　　《經濟通通訊社３０日專訊》連成科技（０８６３５）公布招股結果，每股發售價定為
０﹒５３元，為每股發售價介乎０﹒５３元至０﹒６７元的下限。股份將於本周四（２日）掛牌
。東興證券（香港）為獨家保薦人。
　　公開發售部分錄得超額認購約１００﹒３倍，認購一手４０００股中籤率１５％，認購
１２５手穩獲一手。認購１０００萬股的「頭錘飛」有１２張，中籤率０﹒４３％。
　　而配售部分為輕度認購不足，佔配售初步可供認購的９０００萬股配售股份約０﹒９倍。由
於觸發回撥機制，根據配售初步提呈的８５９﹒６萬股發售股份，重新分配以應付公開發售的超
額需求。進行重新分配後，公開發售可供認購的發售股份合共為１８５９﹒６萬股，而配售的可
供認購發售股份合共為８１４０﹒４萬股，分別佔股份發售可供認購的發售股份１８﹒６％及
８１﹒４％。
　　按發售價每股發售股份０﹒５３元計算，股份發售所得款項淨額估計約為１９１０萬元。公
司擬將約７５﹒８％或１４５０萬元將用於繼續致力於金融交易解決方案的研發；約８％或
１５０萬元將用於選擇性進行收購；約１０﹒１％％或１９０萬元將用於建立研發中心；餘下約
６﹒１％或１２０萬元將用於營運資金及其他一般公司用途。（ｊｔ）

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