《盤後部署》五一前夕市場淡靜，料港股續於２９８００水平橫行



《經濟通通訊社３０日專訊》美國消費表現強勁，加上日前公布的首季國內生產總值

（ＧＤＰ）造好，隔晚美股三大指數繼續全線向上。不過，於港股開市前，內地官方公布４月製

造業及非服務業ＰＭＩ均遜預期，加上財新中國同期製造業ＰＭＩ亦差過預期，拖累港股全日最

多跌２７２點報２９６２０。不過，Ａ股則未受數據表現拖累，各大指數全線造好，港股跌幅亦

有收窄，最終收市挫１９３點或０﹒６５％，報２９６９９點，穿十天線（２９８５４點）及廿

天線（２９８４０點），主板成交逾７３９億元，較上日減少逾１％。

國指報１１５４２點，跌９５點或０﹒８２％。

Ａ股反覆上升，滬指走高１５點或０﹒５２％，報３０７８。深成指升５２點或０﹒５４％

，報９６７４點。兩市成交額僅４９６６億人幣，較上日成交減少２３﹒１％。



＊聯儲局研究回購銀行儲備換國債，美制裁伊朗石油出口或影響大市＊



美國聯儲局一連兩日起舉行議息會議，結果將會在本港時間周四（２日）凌晨公布。市場普

遍預期，局方將繼續維持利率不變。不過，考慮到美國上周五（２６日）公布的ＧＤＰ錄得

３﹒２％實質增長，遠勝市場預期的２％，亦是２０１３年以來首次在第一季增長超過３％。加

上，其他近期公布的數據表現亦理想，反映美國經濟沒有想像中疲弱，不禁令市場擔心局方年內

不單不會減息，甚至有機會加息。而今次議息聲明的內容，或會比以往更為「鷹派」。

另一方面，聯儲局正計劃推出回購機制，讓銀行以資金儲備換取美國國債，料有助局方縮減

４萬億美元資產負債表，銀行亦可在有需要時將國債換回儲備。不過，市場擔心局方以上變相量

化寬鬆的操作會變成市場主導，容易令市場失衡。

美國總統特朗普上周五要求石油輸出國組織增加原油產量，緩解對不再延長伊朗石油出口制

裁豁免的影響。不過，中國作為伊朗最大的石油買家，市場擔心中美貿易談判會否因而出現阻力

，雖然美國國務卿蓬佩奧周一（２９日）表示，結束豁免不會影響中美貿易談判。美國能源資訊

管理局明日（１日）將公布當周原油庫存變動，未知能否為市場提供更多油價走勢的線索。中海

油（００８８３）今日就為恆指帶來約２６點的跌幅，「三桶油」合計帶來約２９點跌幅。如果

油價走勢續受美國制裁伊朗而節節走高，加上捲入中美談判之中，預料短期會為恆指帶來更大跌

幅。



＊市場氣氛淡靜，港股窄幅上落橫行機會大＊



港股今日仍然正在高位拉鋸，並維持於２９５００至３０３００點區間上落。上日為期指結

算日，５月期指現價報２９４８５，６月期指現價則報２９３５３，明顯反映市場預期港股將繼

續橫行，而非出現突破性向上或向下。港股近期走勢非常貼近保力加通道中軸，惟通道於上周三

（２４日）起顯著收窄，加上「北水」自上日起暫停，近日交投明顯轉淡，反映港股未來有可能

以預計，港股一旦跌穿２９５００後，在該水平方有強力支持。相反，由於熊證重貨區在

３０３００至３０３９９點，故港股要突破現時的橫行區仍有較大阻力。（ａｌ）

