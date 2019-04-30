《經濟通通訊社３０日專訊》美國財長努欽表示，希望中美兩國能通過接下來的兩輪談判，
最終達成貿易協議。
美國貿易代表萊特希澤及努欽今日將前往北京與中方磋商，中國國務院副總理劉鶴計劃於５
月８日再訪問華盛頓。努欽表示，談判已經接近尾聲，雖然還有更多的工作要做，但雙方對達成
協議抱有強烈意願。
他續指，希望在完成接下來的兩輪談判後，可以向總統特朗普簡介已經達成的協議，但亦不
能排除沒有達成協議的可能。（ｍｎ）
30/04/2019 08:21
【貿易開戰】努欽：希望美中通過接下來兩輪談判最終達成貿易協議
《經濟通通訊社３０日專訊》美國財長努欽表示，希望中美兩國能通過接下來的兩輪談判，
最終達成貿易協議。
美國貿易代表萊特希澤及努欽今日將前往北京與中方磋商，中國國務院副總理劉鶴計劃於５
月８日再訪問華盛頓。努欽表示，談判已經接近尾聲，雖然還有更多的工作要做，但雙方對達成
協議抱有強烈意願。
他續指，希望在完成接下來的兩輪談判後，可以向總統特朗普簡介已經達成的協議，但亦不
能排除沒有達成協議的可能。（ｍｎ）
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