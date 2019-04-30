【國際要聞】日皇今日退位「平成」年代落幕，退位儀式傍晚舉行

《經濟通通訊社３０日專訊》日皇明仁今日退位，經歷３１年的「平成」時代將落幕，皇太

子德仁會於明日接任，年號將由「平成」改為「令和」。

日本為慶祝新天皇登基而史無前例連續放假１０日，預計將可刺激當地消費，各行各業都推

出紀念商品，告別「平成」年代。

日皇明仁在位期間民望高企，在退位後將不再參加公務活動，退位儀式「退位禮正殿之儀」

將在當地時間今日傍晚５時舉行。首先會由日本首相安倍晉三代表全體國民向日皇明仁致謝，然

後日皇明仁將最後一次向國民發表講話。（ｍｎ）

