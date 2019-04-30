《經濟通通訊社３０日專訊》日皇明仁今日退位，經歷３１年的「平成」時代將落幕，皇太
子德仁會於明日接任，年號將由「平成」改為「令和」。
日本為慶祝新天皇登基而史無前例連續放假１０日，預計將可刺激當地消費，各行各業都推
出紀念商品，告別「平成」年代。
日皇明仁在位期間民望高企，在退位後將不再參加公務活動，退位儀式「退位禮正殿之儀」
將在當地時間今日傍晚５時舉行。首先會由日本首相安倍晉三代表全體國民向日皇明仁致謝，然
後日皇明仁將最後一次向國民發表講話。（ｍｎ）
30/04/2019 10:57
【國際要聞】日皇今日退位「平成」年代落幕，退位儀式傍晚舉行
《經濟通通訊社３０日專訊》日皇明仁今日退位，經歷３１年的「平成」時代將落幕，皇太
子德仁會於明日接任，年號將由「平成」改為「令和」。
日本為慶祝新天皇登基而史無前例連續放假１０日，預計將可刺激當地消費，各行各業都推
出紀念商品，告別「平成」年代。
日皇明仁在位期間民望高企，在退位後將不再參加公務活動，退位儀式「退位禮正殿之儀」
將在當地時間今日傍晚５時舉行。首先會由日本首相安倍晉三代表全體國民向日皇明仁致謝，然
後日皇明仁將最後一次向國民發表講話。（ｍｎ）
|國際動態30/04/2019
日改朝換代創商機 料消費額265億
|生財有道29/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬料聯儲局年內不加息不減息
|FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
|興證快訊29/04/2019
港股受制三萬點關口
|國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
|生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰