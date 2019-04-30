《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述英國工黨消息人士報道，英國首相文翠珊與反對黨
工黨就脫歐議題的協商有明顯進展。
據悉，英國政府的立場有所放軟，特別是對工黨要求與歐盟保持更緊密關稅同盟的要求。
首相文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示，與工黨的會議有成果兼且正面，預計在
下周前會繼續進行協商。（ｍｎ）
30/04/2019 15:33
【脫歐之後】工黨：與英國政府的脫歐協商有明確進展
《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述英國工黨消息人士報道，英國首相文翠珊與反對黨
工黨就脫歐議題的協商有明顯進展。
據悉，英國政府的立場有所放軟，特別是對工黨要求與歐盟保持更緊密關稅同盟的要求。
首相文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示，與工黨的會議有成果兼且正面，預計在
下周前會繼續進行協商。（ｍｎ）
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