《經濟通通訊社３０日專訊》沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）向外媒承認，多年前就發現華為
向意大利業務提供的設備中存在的漏洞，但沃達豐表示問題已經解決。
此前有報道引述沃達豐２００９年及２０１１年的安全簡報文件以及消息人士報道，沃達豐
在華為軟件中發現有隱藏的後門，讓華為有可能在未經授權下就進入沃達豐於意大為數百萬家庭
及企業提供服務的固網。（ｍｎ）
30/04/2019 16:13
【華為風波】Ｖｏｄａｆｏｎｅ據報於０９年就發現華為設備裝後門
《經濟通通訊社３０日專訊》沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）向外媒承認，多年前就發現華為
向意大利業務提供的設備中存在的漏洞，但沃達豐表示問題已經解決。
此前有報道引述沃達豐２００９年及２０１１年的安全簡報文件以及消息人士報道，沃達豐
在華為軟件中發現有隱藏的後門，讓華為有可能在未經授權下就進入沃達豐於意大為數百萬家庭
及企業提供服務的固網。（ｍｎ）
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