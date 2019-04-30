【華為風波】Ｖｏｄａｆｏｎｅ據報於０９年就發現華為設備裝後門

《經濟通通訊社３０日專訊》沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）向外媒承認，多年前就發現華為

向意大利業務提供的設備中存在的漏洞，但沃達豐表示問題已經解決。

此前有報道引述沃達豐２００９年及２０１１年的安全簡報文件以及消息人士報道，沃達豐

在華為軟件中發現有隱藏的後門，讓華為有可能在未經授權下就進入沃達豐於意大為數百萬家庭

及企業提供服務的固網。（ｍｎ）

