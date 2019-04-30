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30/04/2019 16:32

【國際要聞】日皇明仁正式退位，致辭感激人民支持

　　《經濟通通訊社３０日專訊》日皇明仁在皇后美智子及明日繼位的太子德仁等皇室成員見證
下，完成「退位禮正殿之儀」，正式退位。他在最後一次發表講話時感激民眾的支持，希望明日
開始的令和新時代會繼續和平及安穩。
　　在日皇退位儀式開始時，工作人員將象徵天皇的三神器放在明仁的面前，之後首相安倍晉三
向天皇表達感謝之意，其後日皇明仁向民眾致詞。最後工作人員拿回三神器，象徵明仁放棄天皇
的身份。
　　皇太子德仁會於５月１日凌晨零時接任，屆時日本年號將由「平成」改為「令和」。
（ｍｎ）

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