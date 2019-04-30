《台股攻略－馮偉明》台股窄幅震盪，今日升２８點

《台股攻略》台股今日（３０日）升２８﹒６７點，收報１０９６７﹒７３點，成交金額為

新台幣１０３４﹒１億元。

明日（１日）為勞動節休假，台股今日交投淡靜，加上蘋概股在蘋果公布業績前夕高位回吐

，今日蘋概三王全數走弱。午盤鴻海下挫逾１％，台積電及大立光也在平盤下震盪，玉晶光、鴻

準及英業達等蘋概股亦同步走弱。機殼雙雄可成及鎧勝昨日公布財報，可成第一季創近２７季新

低，鎧勝虧損亦較去年同期擴大。可成今日跌超過２％、鎧勝更是半根跌停。和泰車推出

ＲＡＶ４、Ａｌｔｉｓ新車，帶動銷售量逆勢上升，今日盤中股價衝高，麗清、廣華－ＫＹ及英

利－ＫＹ也跟著競速，拉升汽車類指升２﹒５６％。欣興昨日獲外資逆勢買超，吸引多頭目光，

今日升６％，帶領泰碩、新日興、泰鼎－ＫＹ及台郡等聯袂升超過３％，拉升類指升１﹒２６％

，成為今日電子族群領頭羊。

台股短線有可能高位整固，加上蘋果將公布季績以及新一輪美中貿易談判即將展開，料將為

影響台股表現的重要因素。目前台股仍在法說會期間，預期個股基本面的表現及第二季的展望將

影響個股表現。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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