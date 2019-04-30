《異動股》萬洲（２８８）升近２％暫冠藍籌，附屬首季多賺逾兩成

《經濟通通訊社３０日專訊》萬洲國際（００２８８）現升１﹒８１％，報８﹒９８元，盤

中高見９﹒１元，暫表現最佳藍籌；成交約４０２萬股，涉資３６２３萬元。

該公司旗下附屬河南雙匯投資（深：０００８９５）公布首季度業績，純利按年升

２０﹒２５％至１２﹒７９億人民幣，惟期內總收入達１１９﹒７４億元，按年下跌０﹒７％。

雙匯發展現價升１﹒９％，報２６﹒８元人幣。

根據聯交所上日資料顯示，股東Ｍｏｎｄｒｉａｎ Ｉｎｖ於上周三（２４日）減持萬洲

１２８３萬股或０﹒０９％，每股作價９﹒５０１６元，總值１﹒２２億元，最新持股量降至

４﹒９９％。

恆生指數現報２９８０４，跌８７點或０﹒２９％，主板成交３３﹒３３億元。國企指數報

１１５８５，跌５２點或０﹒４５％。

上證綜合指數報３０７１，升８點或０﹒２８％，成交２５７﹒７億元人民幣。深證成份指

數報９６２６，升４點或０﹒０４％，成交５９﹒７５億元人民幣。



表列十大升幅恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒９８元 升１﹒８１％

中石化 （００３８６） ６﹒０２元 升０﹒３３％

創科實業（００６６９） ５７﹒２０元 升０﹒４４％

恆生銀行（０００１１） ２０５﹒８０元 升０﹒２９％

中華煤氣（００００３） １８﹒９６元 升０﹒３２％

匯豐控股（００００５） ６７﹒６５元 升０﹒３０％

中銀香港（０２３８８） ３５﹒５０元 升０﹒２８％

中國移動（００９４１） ７５﹒３５元 升０﹒２７％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒４５元 升０﹒１９％

中國平安（０２３１８） ９４﹒５０元 升０﹒１６％

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（ａｌ）

