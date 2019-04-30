《午市前瞻》港股５月料牛皮橫行，２９５００見短線支持

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚（２９日）美國消費指數強勁，加上美國首季國內生產總

值數據造好，美股三大指數向上，不過港股受內地官方公布４月份製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）跌至５０﹒１％遜市場預期的拖累，港股低開６４點報２９８２８。其後，４月財新

中國製造業採購經理人指數回落至５０﹒２亦遜預期，港股跌幅擴大至２７２點報２９６２０，

穿十天線（２９８５９點）及廿天線（２９８４３點）。然而，港股低位最買盤追入，最終半日

收報２９７４８點，挫１４４點或０﹒４８％，主板成交３８４﹒２６億元。國企指數午收報

１１５６２，跌７５點或０﹒６５％。

Ａ股就未受內地數據拖累，上證午收３０７５，升１３點或０﹒４３％，成交

１３６２﹒２４億人民幣。深證午收９６９０，升６８點或０﹒７１％，成交８３６﹒６７億元

人民幣。

本港重磅股方面，騰訊（００７００）隨市跌０﹒６７％，報３８８元；匯控

（００００５）微升０﹒０７％，報６７﹒５元；港交所（００３８８）走低１﹒１７％，報

２７０﹒６元；友邦（０１２９９）軟０﹒５％，報７９﹒９元。瑞聲（０２０１８）半日收跌

２﹒８５％報５１﹒１元連跌兩日，失守２０天線（５１﹒８５元），為早市表現最差藍籌。



＊油股下挫油組或增產，四月賭收存憂濠賭股走低＊



雖然油價隔晚漲跌互現，不過美國總統特朗普上周五（２６日）要求石油輸出國組織增產，

以緩解美國收緊對伊朗制裁的影響，令持續數周的油價漲勢停止。油股普遍下挫，中海油

（００８８３）挫２﹒４５％，報１４﹒３２元。中石油（００８５７）跌１﹒５８％，報

４﹒９８元。中石化（００３８６）首季純利１５４﹒６８億人民幣，按年降１９﹒９％，惟股

價午收升０﹒５％，報６﹒０３元。

澳門四月賭收成績公布在即，不過濠賭股績前就先走低。美高梅（０２２８２）首季盈利約

為６﹒５億元，升１０﹒３５％，惟股價半日收跌３﹒１２％，報１６﹒１６元。永利澳門

（０１１２８）挫３﹒２５％，報２２﹒３５元；銀娛（０００２７）亦挫２﹒５６％，報

５８﹒９５元；金沙（０１９２８）跌１﹒９３％，報４３﹒１元；澳博（００８８０）日內放

榜，績前無升跌，報９﹒５３元。

內銀績後普通受壓，交行（０３３２８）首季淨息差表現較好，按年仍能擴闊８個基點至１

﹒５９％，惟半日收跌１﹒０４％，報６﹒６４元；招行（０３９６８）首季純利約２５２﹒４

億人幣，按年升１１﹒３２％，但亦收跌２﹒５１％，報３８﹒８５元；民生銀行（０１９８８

）微跌０﹒６８％，報５﹒８８元；郵儲銀行（０１６５８）軟０﹒６３％，報４﹒７５元；中

國銀行（０３９８８）走低０﹒５３％，報３﹒７５元。



＊豬肉股炒起萬洲急升逾７％，車股業績差廣汽長汽跌＊



萬洲（００２８８）附屬河南雙匯投資（深：０００８９５）公布首季度業績，純利按年升

２０﹒２５％，加上野村料其美國業務次季復甦，大和又調高每股盈利預測，半日收漲

７﹒３７％，報９﹒４７元，暫表現最好藍籌。中糧肉食（０１６１０）同樣有追捧，升

５﹒６９％，報３﹒１６元。不過，雨潤食品（０１０６８）就跟隨大市跌１﹒４３％，報

１﹒３８元。

車股業績普遍未如理想，長汽（０２３３３）首季純利約７﹒７３億人幣，按年跌６２﹒８

４％，半日股價瀉４﹒１３％，報６﹒２６元；廣汽（０２２３８）首季盈利約２７﹒７８億人

幣，按年減少約２８﹒４％，半日股價挫４﹒１％，報８﹒４３元；吉利（００１７５）跟跌１

﹒６２％，報１５﹒７６元；東風（００４８９）下跌１﹒３％，報７﹒６元。

平保（０２３１８）首季淨利潤為４５５﹒１７億人民幣，按年增長７７﹒１％，好過市場

預期，半日股價微升０﹒２６％，報９４﹒６元。交銀國際下調新華保險（０１３３６）評級，

由買入降至中性，惟收升１﹒７４％，報４３﹒８５元，暫表現最好國指股。野村發報告指財險

（０２３２８）首季業績符合預期，惟半日收跌１﹒９％，報８﹒８元。



＊蘇沛豐﹕萬洲前景可期，９元以下可買入＊



恆指今早低開，之後跌幅擴大至最多近３００點。招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社

》表示，主要受內地ＰＭＩ數據較預期差拖累，市場憂慮早前３月ＰＭＩ數據回升只屬曇花一現

。加上昨日縱使Ａ股繼續走低，恆指仍升幅凌厲，今早的內地經濟數據正好提供借勢回調的機會

。

蘇沛豐預期，港股在５月份會維持在２９５００點至３３０００點區間上落，但在牛皮橫行

的局面下，港股下行的機會較大，若跌穿２９５００點的短期支持位，將再下試三月尾升浪前的

水平，即約２８４００點。

他補充，雖然官方及財新的ＰＭＩ顯示內地經濟未如想像中理想，但市場同時亦增加對中央

政府放水的預期。不過，他認為短期內，人行仍然維持以逆回購等公開市場操作的方式去釋放資

金，降準機會則不大。

個股方面，萬洲今日逆市上升。蘇沛豐認為，與近日內地豬肉及生豬價格上升有關，再加上

萬洲本身企業前景良好，未來待中美貿易談判落實協議後，料可受惠雙方削減關稅。他指出，萬

洲目前在２０天線即９元左右水平見支持，若股價回落至９元之下可買入，中線目標價為１１元

。（ｙｋ、ａｌ）

