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即市新聞

30/04/2019 15:07

《美元走勢－羅明立》儲局料維持利率不變，美元短線先行整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒６９　　　１１１﹒３３　　　１１１﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９３　　　１﹒１１７４　　　１﹒１１８３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４５　　　１﹒２９２４　　　１﹒２９２７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１９９　　　１﹒０１８６　　　１﹒０１９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５８　　　７﹒８４１９　　　７﹒８４２８

　　《美元走勢》美國３月份個人開支按月升０﹒９％，高過市場預期的０﹒７％，個人收入則
升０﹒１％，低於市場預期的０﹒４％。期內，個人消費開支（ＰＣＥ）核心指數按月持平，按
年則升１﹒６％，升幅低過市場預期的１﹒７％，並為去年１月來最低增幅。聯儲局將於周四
（２日）公布議息結果，預期聯儲局將維持利率不變，不過投資者關注局方最新的貨幣取向。美
國通脹壓力溫和，支持聯儲局對加息維持觀望態度，壓抑美元的強勢。美元後市將視乎中美貿易
協定的進展，料短線會先行整固。
　　歐元區經濟資料持續不理想，區內經濟龍頭德國４月份的企業信心指數跌至９９﹒２，低於
預期，現狀指數及預期指數同樣出現下跌。另一成員國，法國的製造業信心指數跌至近四年的低
位，資料顯示區內經濟前景暗淡。歐元區今日（３０日）將會公布ＧＤＰ、失業率及德國消費者
價格指數等，倘若資料不及預期，將令歐元繼續承壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　賣出加元　　１﹒３４５０　　　１﹒３５８０　　　１﹒３４００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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