《美元走勢－羅明立》儲局料維持利率不變，美元短線先行整固

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒６９ １１１﹒３３ １１１﹒６３

歐元╱美元 １﹒１１９３ １﹒１１７４ １﹒１１８３

英鎊╱美元 １﹒２９４５ １﹒２９２４ １﹒２９２７

美元╱瑞郎 １﹒０１９９ １﹒０１８６ １﹒０１９１

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４１９ ７﹒８４２８



《美元走勢》美國３月份個人開支按月升０﹒９％，高過市場預期的０﹒７％，個人收入則

升０﹒１％，低於市場預期的０﹒４％。期內，個人消費開支（ＰＣＥ）核心指數按月持平，按

年則升１﹒６％，升幅低過市場預期的１﹒７％，並為去年１月來最低增幅。聯儲局將於周四

（２日）公布議息結果，預期聯儲局將維持利率不變，不過投資者關注局方最新的貨幣取向。美

國通脹壓力溫和，支持聯儲局對加息維持觀望態度，壓抑美元的強勢。美元後市將視乎中美貿易

協定的進展，料短線會先行整固。

歐元區經濟資料持續不理想，區內經濟龍頭德國４月份的企業信心指數跌至９９﹒２，低於

預期，現狀指數及預期指數同樣出現下跌。另一成員國，法國的製造業信心指數跌至近四年的低

位，資料顯示區內經濟前景暗淡。歐元區今日（３０日）將會公布ＧＤＰ、失業率及德國消費者

價格指數等，倘若資料不及預期，將令歐元繼續承壓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒８０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 賣出加元 １﹒３４５０ １﹒３５８０ １﹒３４００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

